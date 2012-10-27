صادرات غیرنفتی فارس 75 میلیون دلار است

سکینه سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عمده کالاهای صادر شده از استان فارس بیان کرد: عمده این محصولات موادغذایی، پودر عصاره شیرین بیان و کاشی و سرامیک بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه واردات نیز استان فارس روند رو به رشدی داشته که بیشتر کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه کارخانه ها بوده است.

مدیرکل گمرکات استان فارس بیان کرد: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده توسط این اداره کل و دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی چند روز گذشته مجوز ترخیص کالاهای پزشکی نیز توسط گمرک این استان کسب شد.

سیاحی اظهار داشت: در این راستا با توجه به اینکه قطب پزشکی بودن شیراز خدمات بهتری به بیماران و بیمارستانها ارائه شود.