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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

سیاحی به مهر عنوان کرد:

صادرات غیرنفتی فارس 75 میلیون دلار است

صادرات غیرنفتی فارس 75 میلیون دلار است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات استان فارس صارات غیرنفتی این استان طی هفت ماه اول سال را 75 میلیون دلار اعلام کرد.

سکینه سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عمده کالاهای صادر شده از استان فارس بیان کرد: عمده این محصولات موادغذایی، پودر عصاره شیرین بیان و کاشی و سرامیک بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه واردات نیز استان فارس روند رو به رشدی داشته که بیشتر کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه کارخانه ها بوده است.

مدیرکل گمرکات استان فارس بیان کرد: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده توسط این اداره کل و دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی چند روز گذشته مجوز ترخیص کالاهای پزشکی نیز توسط گمرک این استان کسب شد.

سیاحی اظهار داشت: در این راستا با توجه به اینکه قطب پزشکی بودن شیراز خدمات بهتری به بیماران و بیمارستانها ارائه شود.

کد مطلب 1727147

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