4 علت اصلی تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان بروجنی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پلیس همانگونه که بعد از وقوع حادثه برای اتوبوس حامل دانش آموزان دختر بروجنی اعلام شد با توجه به لحاظ اهمیت موضوع چند گروه کارشناسی مجرب به محل وقوع حادثه اعزام شده و اکنون پس از انجام تحقیقات همه جانبه و واکاوی تمامی زوایای وقوع تصادف واژگونی اتوبوس چگونگی علت اصلی آن به شرح ذیل اعلام شد.

در روز حادثه اتوبوس اسکانیا به شماره 955ع 21 ایران 13 به رانندگی مرحوم حجت الله مرادی پس از سوار کردن 35 از دانش آموزان دبیرستان دخترانه و تعدادی همراه (با احتساب راننده مجموعا 44نفر) از مبداء شهرستان بروجن به منظور برگزاری اردو به مقصد اهواز حرکت می کند.

براساس اظهارات شهود که از سرنشینان اتوبوس بوده اند (1- مشاور فرهنگی 2- دبیر آمادگی دفاعی دانش آموزان) و طی حادثه مجروح شده اند، در زمان رفت و در مسیر شهرکرد تا اهواز چندین مرتبه چراغ استپ اتوبوس به معنای وجود نقص فنی روشن که راننده آن را کم اهمیت اعلام کرده و گفته است نیاز به RESETدارد و پس از چندین مرحله توقف برای رفع آن، ادامه مسیر داده اند و قرار بر این بوده که در اهواز تعمیر اساسی انجام شود.

هنگامی که در ساعت 14.50 روز جمعه بیست و هشتم مهرماه از اهواز به سمت بروجن حرکت کرده اند راننده اظهار داشته نقص در شیلنگ ترمز بوده که فعلا رفع شده و باید در اصفهان تعمیر اساسی شود. بعد از ثبت ساعت و عبور از پلیس راه "دهدز" باز هم چراغ هشدار روشن و ناگهان راننده اعلام کرد که ترمز ندارد و ترمز دستی هم کار نمی کند و به علت اینکه در همین زمان اتوبوس در سرازیری قرار داشته لحظه به لحظه به سرعت آن افزوده شده و با وجود تلاش راننده جهت هدایت و مهار آن از طریق فرمان و پیشگیری از برخورد با وسایل نقلیه دیگر، نهایتا در سر پیچ چپ کرد.

راننده توانایی کنترل وسیله را از دست داده و اتوبوس پس از برخورد با گاردریل سمت راست راه از جاده خارج و ابتدا به پهلوی راست به تل خاکی اصابت و بالای آن به روی سقف واژگون شد که به علت ضعیف بودن ستون های اطاق بلافاصله دچار شکستگی و تخریب شده و باعث وارد شدن حداکثر فشار به سرنشینان شده است.

در بررسی خطاهای ثبت شده در بوردهای کامپیوتری بیشترین تعداد خطا در سیستم ترمز ضد قفل (ABC) بوده و همچنین سایر بوردها مثل گیربکس، ریتارد هم به این خطا اشاره کرده که این امر و شهادت سرنشینان گواهی است بر وجود نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اتوبوس از زمان شروع حرکت و سفر که اگر جدی تلقی شده و بیشتر مورد توجه راننده قرار می گرفت قطعا از وقوع این حادثه پیشگیری می شد.

با در نظر گرفتن تمامی موضوعات اعم از اطلاعات به دست آمده از شهود عینی و بوردهای کامپیوتری و سرعت ثبت شده توسط دستگاه GPS که مبین افزایش ناگهانی سرعت اتوبوس در 2 دقیقه قبل از وقوع حادثه است علت اصلی تصادف بدین شرح اعلام شد.

علت اصلی

بی مبالاتی راننده اتوبوس اسکانیا به شماره 955ع 21 ایران 13 به علت به کار انداختن وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی (نقص در سیستم ترمز) و سایر علل موثر در بروز حادثه و تشدید صدمات بدنی شامل 1- عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شرکت مسافربری همسفر چابک سواران بروجن به علت صدور صورت وضعیت مسافری برای اتوبوس دارای نقص فنی 2

2- عدم رعایت نظامات دولتی توسط مدیر فنی شرکت مسافربری همسفر چابک سواران بروجن به علت تایید سلامت فنی و ایمنی اتوبوس دارای نقص فنی

3- عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شرکت سازنده اتوبوس اسکانیا به علت ضعف ستون های اتصاف سقف با بدنه اتوبوس که بیشترین علت ضربات وارده به سر و گردن مسافرین در اثر آن بوده است.

4- عدم رعایت نظامات دولتی از سوی مرکز مکانیزه معاینه فنی شهر فلاورجان به علت صدور برگ معاینه فنی برای اتوبوس دارای نقص فنی.