نجات راننده لودر از زیر آهن پاره/ بیرون آوردن خودرو نیسان از چاه پارکینگ

به گزارش خبرگزاری مهر،با تلاش آتش نشانان خودرو نیسان از طوقه چاه پارکینگ مسکونی در تهرانپارس بیرون آمد.در پی تماس ساکنین یک مجتمع ساختمانی با سامانه 125 و درخواست کمک از آتش نشانان، زنگ ایستگاه 57 و نجات 10 همزمان ساعت 11:24به صدا در آمد و آتش نشانان بلافاصله به سوی تهرانپارس، خیابان استخر، بوستان 3 غربی حرکت کردند.

علی قدیمی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد، قسمتی از خودرو نیسان که در پارکینگ این مجتمع مسکونی پارک بوده به علت ریزش طوقه چاه به داخل آن فرو رفته و هر لحظه امکان ریزش بیشتر طوقه و خطرات بیشتر وجود داشت.

وی افزود: آتش نشانان ابتدا از محل حادثه بازدید کرده و سپس اقدام به فیکس کردن خودرو و جلوگیری از سقوط بیشترآن کردند و بوسیله تیفور شروع به عملیات بیرون کشیدن خودرو از داخل طوقه چاه کردند. آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با نوار خطر و دادن تذکرات ایمنی به ساکنان به عملیات خود خاتمه دادند.

نجات راننده لودر از میان آهن پاره ها

با تلاش آتش نشانان در یک عملیات نفسگیر راننده جوان از میان اتاقک درهم پیچیده لودر نجات پیدا کرد. ستادفرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 16:28 دقیقه روز گذشته با دریافت خبر رخداد این حادثه آتش نشانان ایستگاه 55 و نجات 8 را به محل حادثه در بزرگراه ستاری،خیابان پیامبر مرکزی اعزام کرد.

عباسعلی میرالی(افسرآماده منطقه 4 عملیات) در این باره اظهار داشت: بی احتیاطی راننده 26 ساله در هنگام کار در طبقه چهارم یک مجتمع در حال احداث، باعث سقوط و واژگونی لودر بر روی سقف در رمپ پارکینگ و نیزمحبوسی راننده درون اتاقک لودر شده بود.

وی افزود: نجاتگران بی درنگ در یک عملیات حساس پس از مهار لودر واژگون شده با استفاده از جرثقیل و ایمن کردن محل و همچنین ثابت نمودن لودر واژگون از فشار و آسیب بیشتر بر روی راننده جوان که با فریادهای خود از آتش نشانان درخواست کمک می کرد جلوگیری کردند .

میرالی تاکید کرد: نیروهای عملیات پس از حضور عوامل اورژانس با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی و فرز موتوری با برش قسمتهای مختلف سقف لودر ،راننده را ازمیان اتاقک درهم پیچیده لودر نجات داده و تحویل امدادگران اورژانس دادند.