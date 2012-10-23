برگزاری آزمون رشته هنری منبت چوب/ هزینه 240 میلیارد ریالی جهت نظافت شهری در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور محمد دلبری شهردار قم و و حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار رئیس پردیس قم دانشگاه تهران و معاونان وی در محل پردیس قم برگزار شد از زحمات دلبری شهردار و کارکنان شهرداری قم قدردانی شد.



شهردار قم در این جلسه بر تعامل بیشتر شهرداری قم با دانشگاهها و مراکز فرهنگی استان بویژه پردیس قم تاکید کرد و اظهار داشت: هر چه تعامل شهرداری با دانشگاهها و مراکز فرهنگی بیشتر باشد قطعا هزینه های شهرداری کمتر خواهد شد و ما در مجموعه مدیریت شهری به این مهم اعتقاد راسخ داریم.



محمد دلبری افزود: تعامل مدیریت شهری با دانشگاهها و مراکز فرهنگی استان باعث به ثمر نشستن برنامه های شهرداری خواهد شد چراکه اگر فرهنگسازی به نحو درست و مطلوب انجام پذیرد از بسیاری مشکلات پیش روی مدیریت شهری کاسته خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه شروع و توسعه مباحث فرهنگی از مراکز علمی و فرهنگی از جمله مهد کودکها، مدارس و دانشگاهها کمک بسیار زیادی به مجموعه مدیریت شهری خواهد کرد، اذعان داشت: رویکرد ما در مدیریت شهری بر این است اگر محدودیت‌ها و نواقص را در مراکز علمی و فرهنگی برطرف نماییم در واقع کمک بزرگی به خودمان در مجموعه مدیریت شهری نموده‌ایم.



شهرداری قم نگاه ویژه‌ای به دانشگاهها دارد



در ادامه حجت الاسلام دکتر برنج کار رئیس پردیس قم دانشگاه تهران ضمن قدردانی از عملکرد شهرداری قم در خصوص تغییر و تحول در سیما و منظر شهری و زیباسازی شهر مقدس قم گفت: شهرداری قم خدمات بسیار ارزشمندی را خصوصا در مباحث فرهنگی به شهروندان ارائه کرده است و این کاملا مشهود است.



وی اظهار داشت: شهرداری قم با وجود مشکلات بسیار زیاد از مباحث فرهنگی غافل نبوده و خدمات فرهنگی خوبی ارائه کرده است که کمک به دانشگاه‌ها در حد توان یکی از این موارد است.



برنجکار با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها فرهنگ‌های تخصصی کشور را هدایت می‌نمایند تصریح کرد: شهرداری قم نگاه ویژه‌ای به دانشگاهها دارد و ما رویکرد شهرداری قم را نسبت به مقوله فرهنگ مشاهده نموده‌ایم.



هزینه 240 میلیارد ریالی جهت جمع آوری پسماندها و نظافت شهری در قم



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از هزینه ی 240 میلیارد ریالی در بخش جمع آوری پسماند ها و نظافت شهری خبر داد.



سید سیف الدین موسوی با اعلام این خبر اظهار داشت: از خرداد ماه امسال مدیریت یکپارچه در زمینه جمع آوری و انتقال پسماندهای عادی و همچنین رفت و روب و نظافت شهری به سازمان مدیریت پسماند محول گردید که این سازمان با تهیه و جمع بندی دستور العمل های کامل نسبت به برگزاری مناقصه در این بخش اقدام نمود.



ایشان ضمن بیان اینکه شهر قم، شهر کریمه اهل بیت و شایسته بهترین هاست با اشاره به فعالیت های انجام شده در سازمان مدیریت پسماند شهرداری گفت: بیش از 80 درصد از فعالیت های خدمات شهری( 21 ناحیه از 26 ناحیه موجود) با هزینه ای در حدود 240 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد.



وی اظهار داشت: در حال حاضر 1300 نفر پاکبان در بخش رفت و روب وظیفه تنظیف 18 میلیون متر مربع از فضای شهری را به عهده دارند.علاوه بر این 300 نفر نیروی پیک بهداشت با 160 دستگاه خودرو، 700 تن پسماند عادی شهروندان را جمع آوری می نمایند.



موسوی ضمن درخواست از مالکان خودروها در خصوص عدم پارک در جلوی مخازن پسماند سطح شهر اعلام کرد: در بخش نظافت شوارع و معابر اصلی نیز با نصب 1200 عدد مخزن 660 لیتری کار جمع آوری پسماند ها جهت ارتقای سطح بهداشت عمومی ، بصورت مکانیزه در حال انجام می باشد.



آزمون رشته هنری منبت چوب در قم برگزار شد



معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان قم از برگزاری آزمون هنر منبت چوب در این استان خبر داد.



مهدی نصر اصفهانی با اشاره به جایگاه هنر منبت چوب در میان هنرهای سنتی استان گفت: اولین آزمون منبت چوب میان 105 نفر هنرمندان جدیدالورود به این رشته در مرکز آموزش این اداره کل برگزار شد که از میان آنها 96 نفر موفق به کسب نمره قبولی این آزمون شدند.



وی با بیان این که هم اکنون بیش از 5 هزار نفر در استان قم هنرمند منبت چوب هستند گفت: طی سال های اخیر بیش از یک هزار نفر از این هنرمندان برای بهره مندی از مزایای بیمه سازمان رفاه و تامین اجتماعی به آن سازمان معرفی شده اند.



معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان قم افزود: با توجه به برنامه پیش بینی شده انتظار می رود تا پایان سال جاری یک هزار نفر دیگر از این هنرمندان پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.



نصر اصفهانی رشته منبت چوب را یکی از پردرآمدترین رشته های صنایع دستی استان برشمرد که با هزینه ای کم برای آموزش و تهیه مواد اولیه، در بخش تولید ارزش افزوده مطلوبی ایجاد می کند.



وی استان تهران را مهمترین بازار فروش منبت چوب قم ارزیابی کرد و گفت: توسعه صادرات محصولات این صنعت در استان قم توجه ویژه مسئولان استانی را می طلبد.



پیشرفت 40 درصدی پروژه توسعه ضلع شرقی حرم مطهر



معاون برنامه ریزی استاندار قم ضمن بازدید از پروژه توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س)، از نزدیک در جریان چگونگی پیشرفت عملیات اجرایی این طرح قرار گرفت.



سید رضا دهناد با اشاره به این که توسعه ضلع شرقی حرم مطهر روند خدمات رسانی به زوار و مسافرین در هسته مرکزی شهر مقدس قم را تسهیل خواهد کرد، از پیشرفت 40 درصدی این پروژه خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا فاز اول این پروژه عظیم، در دولت دهم تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.



وی با بیان این که با تاکیدات ویژه استاندار قم، پروژه های عمرانی استان شتاب و سرعت خوبی پیدا کرده است افزود: بخش زیادی از تملکات مورد نیاز طرح انجام گرفته است.



معاون استاندار قم با اشاره به این که شبستان این پروژه با وسعت 10 هزار مترمربع ، بزرگترین شبستان کشور محسوب می شود، به پیگیری های صورت گرفته برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح اشاره و خاطرنشان کرد: 120 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رهبری اختصاص یافته که بزودی ابلاغ خواهد شد.



وی با تاکید بر لزوم سرعت دادن به روند اجرای پروژه، ابراز امیدواری کرد که با تامین به موقع اعتبارات ملی و استانی و پیشرفت مناسب طرح، شاهد بهره برداری از فاز اول پروژه در سال آینده باشیم.



معرفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بسیج اقشار سپاه قم



طی مراسمی حجت الاسلام سید محمود حسینی تولایی به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در بسیج اقشار سپاه علی بن ابیطالب(ع) معرفی و از زحمات حجت الاسلام سید رضا عظیمی در طول مدت یک سال مسئولیتش تقدیر شد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) در این مراسم طی سخنانی به اهمیت خدمت در نظام اسلامی پرداخت و گفت: خداوند متعال اجر صابران در اطاعت خدا و پرهیز از معصیت را به طور کامل می دهد.



حجت الاسلام سید حسن اکبری با ذکر مصادیق صبر در طاعت و معصیت اظهار کرد: صابران در روز جزا می گویند ما در اطاعت از ولایت فقیه ایستادگی کردیم، در مقابل سرزنش مستهزئین ایستادیم، در میدان رزم همدل، همراه و همگام با ولی فقیه نبرد کردیم، با فتنه گران و اخلالگران اقتصادی همراه نشدیم و از خنّاسان و بوالهوسان پیروی نکردیم و اینان کسانی هستند که بدون حساب وارد بهشت می شوند و خود را گرفتار جلوه های دنیا نکرده اند.



وی تصریح کرد: این افراد اگر دنیا را پذیرفته اند به خاط خدمت به خدا و دین خدا بوده است.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) با بیان اینکه خدمت در این نظام اسلامی مدال افتخاری بر سینه مسئولان است ادامه داد: پذیرش مسئولیت برای این افراد به جهت حفظ و حراست از امانتی است که به سبب آن مسئولیت عهده دار شده اند.



اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود گوهر ارزشمند اخلاص در سپاه و بسیج ابراز داشت: مجموعه سپاه و بسیج مجموعه مبارک و مقدسی است و آرامش معنوی در این مجموعه مرهون اخلاص در اعمال است.



وی در پایان تاکید کرد: پاس داشتن ارزش های حاصل خون شهدا و مجاهدت رزمندگان اسلام منوط به داشتن همدلی مسئولان است.



نمایشگاه نقاشی نخبه شاهد و ایثارگر در قم برگزار شد



نمایشگاه نقاشی نخبه شاهد و ایثارگر فرزند شهید ، داود امیری به مدت یک هفته در فرهنگسرای اشراق در حال برگزاری است.



این نمایشگاه با 27 تابلو در موضوعات دینی و مذهبی با رنگ روغن و آکریلیک نقاشی شده است.



امیری عضو مرکز نخبگان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید از اوایل دهه 80 کار نقاشی را به صورت حرفه ای آغاز کرده است و در طول این سالها در جشنواره‌ها و نمایشگاههای مختلف حضور یافته و توانسته رتبه های برتر را کسب نماید.



نمونه این عناوین انتخاب اثر برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی، رتبه سوم دومین جشنواره کریمه اهل بیت(ع)، رتبه اول جشنواره ملی طلیعه ظهور، کسب رتبه در جشنواره تجلی بصیرت در تالار وحدت و راهیابی به دومین جشنواره بین المللی هنر مقاومت از عناوینی است که این هنرمند شاهد در سالهای گذشته کسب نموده است.



این نمایشگاه تا ششم آبان ماه در فرهنگسرای اشراق برپا می باشد.

