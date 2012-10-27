بازنگری منابع کنکورهای سراسری و دکتری

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمی توان زمان مشخصی برای بازنگری منابع آزمون سراسری مشخص کرد،‌گفت: بازنگری این منابع یک تحول بنیادین به شمار می آید.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم نمی توان الان قول داد اما موضوع به شدت در حال انجام است زیرا تحول بنیادین ایجاد می کند.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین درباره بازنگری منابع آزمون دکتری با بیان اینکه این موضوع کمتر از آزمون سراسری در اولویتهای وزارت علوم است، خاطرنشان کرد: مواد آزمون دکتری کمترین اعتراض را داشت، هر چند بار دیگر از گروههای آموزشی با دو نگاه تخصصی تر شدن و کاهش مواد آزمون استعلام به عمل آورده شد.

وی گفت: ارزیابیها بر اساس اعتراضات دانشجویان و دانشگاهها در اختیار کمیته های شورای عالی برنامه ریزی قرار گرفته تا مواد آزمون سال گذشته دکتری را بازنگری کنیم.

به گفته قدیمی، بازنگری منابع آزمون دکتری به کنکور سال 92 در این مقطع بعید است برسد.