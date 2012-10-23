عید قربان روز شکوفایی ایمان و دل سپردن به رضایت محبوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله نورالله طبرسی و سیدعلی اکبر طاهایی آمده است: عید قربان، اوج عبودیت و کمال بندگی عبد صالح در برابر اراده پروردگار قادر متعال، باشکوه ترین شکل تجلی سرسپردگی انسان به عظمت حق، یادآور اخلاص حضرت ابراهیم (ع) در برابر پروردگار خویش، روز رهایی از تعلقات غیرالهی و روز قربانی کردن دلبستگی های دنیایی است.



این پیام می افزاید: عید قربان پیامی از سوی خالق متعال بوده که بر اساس آن انسان با دل بریدن از دنیا و دل سپردن به فرمان حضرت دوست ، می تواند به عالی ترین درجات که همان قرب الهی است دست یابد.



نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران تاکید کردند: اهدای قربانی به آستان دوست، محو کامل خود مداری و خود خواهی و صحنه تلاش مداری، کمال و عدالت جویی بوده که در عید قربان تجلی یافته است.

پرداخت وجه برنج خریداری شده از شالیکاران مازندرانی



معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور گفت: وجه برنج خریداری شده از شالیکاران مازندرانی در کم ترین زمان ممکن پرداخت شد.

رمضانعلی ریاحی افزود : تاکنون حدود شش هزار و 385 تن برنج پرمحصول از کشاورزان مازندران خریدار که از این میزان سه هزار و 817 تن از توسط شالیکوبی داران به عنوان مباشر و بقیه از سوی مراکز خرید این شرکت بوده است.



وی بیان داشت: در قبال خرید این مقدار برنج ، مبلغی حدود 110 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شد.



شناسایی یک موقوفه در نوشهر

رئیس امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، از شناسایی یک موقوفه در نوشهر خبر داد.

غریب رضا وحیدی اظهار داشت: واقف نیک اندیش سیده گل نسا حسنی قطعه زمینی به مساحت 470 متر مربع به ارزش 430 میلیون ریال را با نیت باقیات و صالحات، وقف کرد.



وی بر لزوم ترویج و نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد و افزود: تحقق این مهم نیازمند اتخاذ راهکارهای درست و اصولی و اهتمام بیشتر مسئولان است.



استقبال مردم خراسان شمالی نشانگر پیوند عمیق آنان با ولایت

فرماندار نوشهر گفت: استقبال چشمگیر مردم خراسان شمالی از رهبری در حقیقت نشانگر بصیرت و پیوند عمیق آنان با ولایت فقیه بوده است.

محمدعلی قمی در جلسه شورای اداری نوشهر افزود: امروز با وجود همه توطئه ها و تحریم های استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی، در این دیدار ملت همیشه در صحنه خراسان شمالی بار دیگر برای همیشه آب پاکی را بر روی دستان استکبار جهانی ریختند.



وی با اشاره به دشمنی و کینه ورزی استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی از بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون، توهین به ساحت مقدس پیامبر گرامی (ص) را به عنوان مصداق روشنی از کینه ورزی های آنان به اصول و مبانی دینی معرفی کرد.



فرماندار نوشهر با اشاره به دیدگاه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر آن که باید با اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایستادگی کرد، گفت: هم اکنون با توجه به شرایط ویژه و حساس کشور، همه مسئولان باید نسبت به تحقق این مهم عزم جدی داشته باشند.