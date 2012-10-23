مذاکره مدیرعامل پرسپولیس در امارات برای عقد قراردادهای همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام باشگاه پرسپولیس محمد رویانیان عصر روز دوشنبه پس از حضور در تمرین تیم فوتبال پرسپولیس و گفتگو با سرخ پوشان عازم امارات شد و امروز سه شنبه مذاکراتی به منظور عقد قراردادهای اقتصادی و تجاری مشترک باشگاه پرسپولیس و شرکت SIS با نماینده رسمی یک شرکت بزرگ بین المللی که نمایندگی آن شرکت در شرق آسیا را بر عهده دارد، انجام داد. در این مذاکرات توافقات اولیه ای حاصل شده که احتمالا دارد روز چهارشنبه منجر به عقد قرارداد شود.

مبادله کالا و دایر کردن نمایندگی رسمی این شرکت در ایران به منظور فروش کالای مختلف از جمله موارد مورد بحث در مذاکرات امروز بود. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس همچنین، عصر امروز مذاکراتی را به منظور افتتاح آکادمی پرسپولیس در دبی انجام خواهد داد. رویانیان که به همراه معاون اقتصادی و سرپرست روابط بین الملل و همچنین مشاور خود به امارات رفته است، چهارشنبه شب به ایران باز می گردد.

