ماموریت "اف بی آی" و آغاز دور جدید فعالیتهای جاسوسی آمریکا در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عربی پرس در مطلبی با عنوان "ماموریت اف بی آی در لبنان" آورده است : به بهانه ارائه کمک فنی در تحقیقات ترور وسام الحسن رئیس دایره اطلاعات امنیت داخلی لبنان دستگاه امنیت فدرال آمریکا ماموریت جاسوسی جدیدی را در لبنان شروع کرده است.

این پایگاه افزود: ماموریت جاسوسی جدید اف بی ای در آمریکا در حالی صورت می گیرد که آمریکا قبلا نیز از هیچ تلاش جاسوسی به ویژه علیه مقاومت لبنان و فعالیتهای آن دریغ نکرده است و اخیرا تمام تحرکات میان لبنان و سوریه را رصد می کند.

پایگاه مذکور بیان کرد: اشرف ریفی مدیرکل امنیت داخلی لبنان از اعزام هیئتی از دفتر تحقیقات فدرال آمریکا به بیروت برای کمک به تحقیق مسئول امنیتی برجسته خبر داد.

ریفی اعلام کرد: پس از توافق میان نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای ارائه کمک فنی این هیئت وارد لبنان می شود.

این در حالی است که رابرت مولر مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا نیز در تماس با ریفی ضمن تسلیت به خاطر ترور وسام الحسن به ریفی از آمادگی برای کمک به روند تحقیقات ترور وی خبر داده بود.

این پایگاه می نویسد: ورود تیم تحقیقاتی اف بی آی در ادامه نقش مشکوک دستگاههای امنیتی خارجی پس از ترور رفیق الحریری نخست وزیر لبنان از سال 2005 به بعد است.

پایگاه فوق می افزاید: در حالی که رخنه اسرائیل به بخش اطلاعاتی لبنان بر کسی پوشیده نیست این سئوال وجود دارد که ماموریت جدید اف بی آی در لبنان به بهانه تحقیق درباره ترور وسام الحسن چیست؟