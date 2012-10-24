مشترکان گاز خانگی یزد بیمه آتش سوزی هستند/ افزایش خطرات گاز در فصل سرما

علیرضا پیله ور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ملی بیمه مشترکان گاز طبیعی اظهار داشت: به منظور تامین پوشش بیمه جانی و مالی، مشترکان خانگی گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از گاز، اعم از حوادث منجر به انفجار، آتش سوزی و مسمومیت ها که ممکن است متوجه ساکنان یا اشخاص شود، طرح بیمه مشترکن از طرف شرکت ملی گاز ایران مطرح و با عقد قراردادی با شرکت بیمه ایران از اول بهمن ماه سال 88 به مورد اجرا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: تمامی مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی در روستاها با پرداخت ماهانه 250 ریال و در شهرها با پرداخت 500 ریال در مقابل حوادث ناشی از گاز بیمه شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با فرا رسیدن فصول سرد سال بر لزوم رعایت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در پی کاهش دمای هوا در نیمه دوم سال، به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی، خطر گازگرفتگی افزایش می یابد، افزود: مصرف کنندگان گاز طبیعی با رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سالم بودن وسایل گازسوز، می توانند از صدمات و تلفات ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جلوگیری کنند.

پیله ور از جمله عوامل گازگرفتگی را مسدود بودن مسیر دودکش، استفاده از دودکش مشترک برای بیش از یک وسیله گازسوز، نداشتن کلاهک H در خروجی دودکش، نصب وسایل گازسوز در حمام، استفاده از اجاق گاز برای گرم کردن فضا، استفاده از لوله های آلومینیومی، قرار دادن خروجی دودکش در ظرف آب و استفاده از آبگرمکن در فضایی کمتر از میزان استاندارد، دانست.

وی بر استفاده از شیلنگ های فشار قوی و بست های محکم فلزی برای وصل وسایل گازسوز تأکید کرد و افزود: امیدواریم با رعایت موارد و توصیه های ایمنی از سوی مردم یزد، امسال شاهد هیچگونه حادثه ای در این استان نباشیم.

پیله ور یادآور شد: کارشناسان شرکت گاز و تلفن 194 پست امداد به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و خدمات رسانی به مردم یزد هستند.