خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد به نمایشگاه مطبوعات اعزام می شوند

کرم الله محمدپور به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از مدیران نشریات محلی، مدیر مسئولان روزنامه های کثیر الانتشار در استان و نمایندگان خبرگزاریها به نمایشگاه مطبوعات اعزام می شوند.

وی بیان کرد: اعزام خبرنگاران استانی در یکی از روزهای هفتم تا ۱۳ آبان ماه انجام خواهد شد.

محمدپور اظهار داشت: بازدید از غرفه های مطبوعات و خبرگزاریها و شرکت در کارگاههای آموزشی و نشست های تخصصی از جمله برنامه های این سفر است.

وی بیان داشت: همچنین غرفه ای از نشریات و مطبوعات محلی این استان در این نمایشگاه دائر می شود.

محمدپور با بیان اینکه هرساله تعدادی از خبرنگاران استان از سوی این اداره کل برای بازدید از نمایشگاه مطبوعات عازم تهران می شوند، هدف از این سفر را آشنایی اصحاب قلم با شیوه های جدید روزنامه نگاری، کسب تجربه و ارتقای سطح دانش اصحاب قلم این استان عنوان کرد.

این مسئول همچنین یادآور شد: راه اندازی خانه مطبوعات پس از چندین سال تعطیلی یکی از اقدامات مهم این اداره کل برای رشد فضای مطبوعاتی این استان بوده است.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای کشور از هفتم تا چهاردهم آبان ماه در مصلای تهران برگزار می شود.

