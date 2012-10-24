واحد غیربهداشتی تولید ترشیجات در آمل پلمب شد

حمزه قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متصدی و چند کارگر در این واحد به صورت غیربهداشتی، رب انار، ترشی و شوریجات تهیه و تولید و با بسته بندی های غیربهداشتی به بازار مصرف عرضه می کردند.



وی افزود: محل فعالیت این واحد تولیدی بر اساس گزارش های نیروی انتظامی شهرستان مبنی بر وجود کارگاه مواد غذایی ترشی و رب انار مورد بازرسی و بلافاصله با مشاهده غیربهداشتی بودن محل دستور پلمب صادر شد.



رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل اضافه کرد: یک کامیون خرما فاسد که ماده اولیه تهیه ترشیجات بوده، توقیف شد.



قاسمی ادامه داد: با حضور نماینده نیروی انتظامی شهرستان، این واحد تولیدی و توزیعی پلمب و پرونده به همراه متصدی به مراجع قضایی تحویل داده شد.



وی افزود: تجهیزات تهیه و بسته بندی ترشی و شوریجات این واحد تولیدی توقیف و تولیدهای موجود در کارگاه معدوم شد.



رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل، از شهروندان تقاضا کرد، هنگام خرید موادغذایی به بهداشتی بودن و زمان تولید آن توجه داشته باشند.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.