وزنه بردار نوری به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علیزاده اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی مازندران یکی از مددجویان تحت حمایت در کانون جوانان پیرو ولایت عضو بوده است.

وی افزود: این وزنه بردار در وزن 66 کیلو گرم در رده جوانان با حضور موفق خود به مقام سوم دست یافت.

علیزاده گفت: این وزنه بردار به اردوی تیم ملی وزنه برداری جوانان کشور دعوت شده است.

برتری راه و شهرسازی مازندران در جشنواره برترین های روابط عمومی

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی مازندران، در هشتمین جشنواره برترین های روابط عمومی کشور موفق به کسب رتبه برتر شد.



هشتمین جشنواره برترین های روابط عمومی کشور، همزمان با برگزاری هشتمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.



هشتمین جشنواره برترین های روابط عمومی کشور در 9 بخش داوری شد که در این میان روابط عمومی این اداره کل راه و شهرسازی مازندران، با ارائه آثار خود در بخش ارتباطات رسانه ای در جشنواره مذکور شرکت و پس از داوری و ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناسان و متخصصان این امر موفق به کسب رتبه برتر شد.



دستگیری سارق زورگیر سوادکوه

فرمانده انتظامی سوادکوه از دستگیری سارق زورگیر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی این فرماندهی خبر داد.



سرهنگ صفرپور افزود: درپی شکایات متعدد شهروندان در خصوص اقدامات مجرمانه و زورگیری سارق یا سارقان در شهر زیرآب موضوع در دستورکار ماموران انتظامی این فرماندهی قرارگرفت .



وی افزود: با اعزام واحد گشت کلانتری شهر به محل و جمع آوری اطلاعات و تحقیقات از مالباختگان مشخص شد، متهمان به سرقت و زورگیری با تهدید سلاح سرد اقدام به زورگیری می کنند.