به گزارش خبرنگار مهر، از فروردین ماه سالجاری با توافق دستگاه‌های مختلف دولتی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، طرح عرضه منطقه ای گازوئیل در 20 استان کشور آغاز شد.



بر این اساس سهمیه روزانه گازوئیل خودروها در استان‌های سیستان و بلوچستان، زنجان، همدان، کردستان، خوزستان، بوشهر، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، لرستان و ایلام به طور منطقه‌ای عرضه می شود.



به عبارت دیگر، دولت با اجرای این طرح قصد دارد علاوه بر مدیریت مصرف گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور، انحراف و قاچاق این فرآورده نفتی را هم به حداقل کاهش دهد.



در حال حاضر به طور متوسط روزانه 50 تا 55 میلیون لیتر گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور مصرف می‌شود و این در حالی است که در شرایط فعلی روزانه بیش از 2 برابر مصرف گازوئیل خودروها سوخت به ناوگان حمل و نقل اختصاص می یابد.



آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود پنج میلیون لیتر گازوئیل اختصاص یافته به ناوگان حمل و نقل از طریق مبادی غیررسمی به خارج کشور قاچاق می شود.



سال گذشته اجرای فاز اول طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل به خودروها در 3 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان منجر به کاهش 20 تا 25 درصدی مصرف این فراورده نفتی شد و برآوردهای دوت نشان می‌دهد با اجرای این طرح در 20 استان متوسط مصرف روزانه گازوئیل بین 5 تا 10 میلیون لیتر در ناوگان حمل و نقل کاهش یابد.



با این وجود مسئولان دولتی تاکید می‌کنند: با اجرای عرضه سهمیه گازوئیل منطقه‌ای هیچگونه محدودیتی در تامین سوخت خودروهای دیزلی به وجود نخواهد آمد و خودروها مطابق با میزان پیمایش و کارکرد خود سهمیه مورد نیاز گازوئیل را دریافت می‌کنند.



در همین حال، جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر در گفتگو با مهر با بیان اینکه به زودی متناسب با تناژ و کلاس خودروهای دیزلی، سهمیه‌های گازوئیل منطقی می‌شود، گفته است: هم اکنون حدود 80 هزار دستگاه خودروی دیزلی در کشور وجود دارد، مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد در شرایط فعلی سهمیه‌های خودروهای دیزلی حدود 2 برابر مصرف واقعی این خودروها است.



جمع‌آوری کارت‌های غیرمجاز گازوئیل آغاز شد



به گزارش مهر، با گذشت چند ماه از اجرای فاز دوم عرضه سهمیه گازوئیل منطقه ای به خودروهای دیزلی، حذف و غیر فعال‌سازی کارتهای هوشمند غیر مجاز و اضافی خودروهای دیزلی در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.



بر این اساس به پایان رسیدن مراحل پایش و بررسی کارت هوشمند گازوئیل خودروهای دیزلی در سراسر کشور حذف و غیر فعال‌سازی تعدادی از کارتهای هوشمند اضافی گازوئیل آغاز شده است.



پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که هم اکنون در برخی از استان‌های کشور با مشارکت شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی استانی و تعزیرات حکومتی، کارگروه هایی به منظور اجرای طرح عرضه منطقه ای سهمیه گازوئیل ، شناسایی و غیرفعالسازی کارت‌های سوخت غیر مجاز و اضافی آغاز شده است.



با تحلیل وضعیت تراکنش کارت‌های هوشمند گازوئیل خودروهای دیزلی، استفاده از دوربین‌های مدار بسته برخی از جایگاه‌ها، میزان مصرف گازوئیل و پیمایش خودروهای دیزلی مورد بررسی قرار گرفته است.



از این رو آن دسته از خودروهای دیزلی که میزان مصرف گازوئیل آنها با متوسط پیمایش تعیین شده مطابقت نداتشه باشد مشمول مجازات و جرایمی می شوند و کارت سوخت این خودروها به طور دائم و یا به صورت موقت غیر فعال می شود.



مصرف گازوئیل خودوهای متخلف به عنوان مصرف سوخت خارج از شبکه محاسبه می شود و رانندگان این خودروها باید ما به تفوت قیمت گازوئیل یارانه‌ای و آزاد را پرداخت کنند.



در شرایط فعلی اجرای این طرح فقط در برخی از استان‌های پر رفت و آمد همچون هرمزگان منجر به کاهش 6 میلیون لیتری مصرف گازوئیل شده است ضمن آنکه در این استان تاکنون حدود یکهزار کارت گازوئیل غیرمجاز سوزانده شده است.



در حال حاضر آمارهای رسمی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان متولی اجرای این طرح درباره تعداد کارتهای گازوئیل غیر فعال شده، در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.



این در حالی است که تغییر کلاس و تعیین کلاس بندی کارت‌های هوشمند گازوئیل خودروهای دیزلی طرح دیگری است که هم اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است.



بر این اساس، کارت هوشمند گازوئیل خودروها مطابق با کلاس موتور، تناژ و نوع خودروها تغییر خواهد کرد و در آینده سوخت این خودروها مطابق با کلاس بندی جدید کارت‌ها اختصاص می‌یابد.