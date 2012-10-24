400 هزار هکتار زمین کشاورزی دشت آزادگان با کمبود آب مواجه هستند

ناصر صالحی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در حالی کشت پائیزه را پشت سر می گذاریم که زمینهای کشاورزی منطقه که یکی از قطبهای کشاورزی استان به شمار می روند با مشکلی به نام کمبود یا نبود آب مواجه هستند و اغلب کشاورزان قصد ندارند زمینهای خود را به زیر کشت ببرند.

وی افزود: مهمترین دلیل این امر نداشتن برنامه از سوی وزارتخانه نیرو برای تخصیص آب به زمینهای کشاورزی منطقه است که باعث شده اکنون که کشاورزان به آب نیاز دارند تا زمینهای خود را به زیر کشت ببرند، آب کافی در اختیار آنها قرار نگیرد.



نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس با مطرح کردن معضل پائین آمدن سطح زیر کشت بیان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته کاهش تولید داشتیم امسال نیز کاهش تولید را در دشت آزادگان و هویزه خواهیم داشت.



صالحی نسب با اشاره به سدسازی در حوزه رودخانه کرخه عنوان کرد: در حال حاضر هفت سد ساخته شده و چند سد دیگر نیز در منطقه در حال ساخت است که در صورت آبگیری آب منطقه و بخش کشاورزی کمتر می شود.



