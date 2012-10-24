یادگیری آشپزی کلید رشد مغز و بروز خلاقیت در انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان به سرپرستی سوزانا هرکولانو- هوزل از دانشگاه ریو دوژانیرو دریافتند پیدایش و ظهور آشپزی احتمالا روش بسیار موثری را برای رساندن کالری به نورون ها و امکان بزرگ شدن مغز فراهم کرده است.

بدون ابداع آشپزی انسان می بایست 9 ساعت در روز را صرف خوردن غذای خام می کرد تا به 86 میلیارد نورون مغزش غذا برساند.

آموختن آشپزی موجب شده انسان ساعات کمتری را صرف جستجوی غذا کند و از این رو زمان بیشتری برای تعاملات اجتماعی و کارهای خلاقانه داشته است.

این امر احتمالا با تکامل مغز بزرگ تر و پیچیده تر مرتبط است.

دانشمندان برزیلی نیازهای سوخت و ساز میمون های بزرگ امروزی و گستره متفاوتی از گونه های انسانی اولیه را محاسبه کردند.

میمون های بزرگ مانند گوریل ها که از رژیم غذایی خام پیروی می کنند هنوز اندازه مغز کوچکی دارند.

گوریل ها حدود هشت ساعت در روز و گاهی اوقات نیز تا 10 ساعت را صرف خوردن می کنند.



برای یک گوریل داشتن مغزی که دو درصد توده بدنش باشد- مانند انسان- باید بیش از دو ساعت دیگر نیز صرف غذا خوردن کند.

این مطالعه نشان داد سه گونه انسان اولیه همگی می بایست بیش از هفت ساعت در روز را صرف خوردن غذای خام می کردند تا بتوانند اندازه مغزشان را حفظ کنند.

محققان می گویند احتمالا انسان های اولیه موسوم به Homo erectusکه گفته می شود اجداد انسان مدرن در حدود 1.8 میلیون سال پیش هستند، آشپزی را ابداع کرده اند.

پیداش آشپزی موجب شد میزان کالری در رژیم غذایی افزایش یابد و جویدن، هضم و جذب غذا – به ویژه گوشت - نیز آسان شد.

این در حالی است که میمون های بزرگ امروزی نیز غذای پخته شده را ترجیح می دهند.