  1. استانها
  2. تهران
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

رضا صداقت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند شد

رضا صداقت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند شد

رباط کریم- خبرگزاری مهر: رضا صداقت طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست واحد پرند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی رضا صداقت را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد واحد پرند منصوب کرد.

دانشجو در حکم خود خطاب به صداقت اظهار امیدواری کرده است با اتکال به نیروی لایزال قادر متعال ضمن یاری گرفتن از نیروهای متعهد و متخصص در انجام امور محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

بر اساس این گزارش پیش از این محمد قمی ریاست واحد پرند دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشت.

 مراسم تودیع و معارفه محمد قمی و رضا صداقت روسای قدیم و جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند هفته آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1727293

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها