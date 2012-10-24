رضا صداقت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی رضا صداقت را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد واحد پرند منصوب کرد.



دانشجو در حکم خود خطاب به صداقت اظهار امیدواری کرده است با اتکال به نیروی لایزال قادر متعال ضمن یاری گرفتن از نیروهای متعهد و متخصص در انجام امور محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.



بر اساس این گزارش پیش از این محمد قمی ریاست واحد پرند دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشت.



مراسم تودیع و معارفه محمد قمی و رضا صداقت روسای قدیم و جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند هفته آینده برگزار خواهد شد.