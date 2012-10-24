به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش سراسری اتحادیه ناشران و کتابفروشان از سوی این اتحادیه و با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه، مسئولان فرهنگی، ناشران و کتابفروشان و کارشناسان نشر برگزار خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری این همایش به زودی از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان اعلام می‌شود.

ناشران و کتابفروشان قصد دارند در ایام هفته کتاب ضمن برگزاری این همایش، پوستری را با موضوع گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی با طراحی ابراهیم حقیقی در تیراژ بالا منتشر و در سراسر کشور منتشر و توزیع کنند.

همچنین «صنعت چاپ» نشریه تخصصی این اتحادیه نیز ویژه هفته کتاب با گفتگو و گزارش‌هایی درباره کتاب و کتابخوانی و در صفحات و نسخ زیاد منتشر خواهد شد.

اطلاع رسانی مطبوعاتی پروژه «باغ کتاب» در «هفته کتاب»



خبر دیگر اینکه، خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در جریان پیشروی پروژه «باغ کتاب» قرار می‌گیرند.

مسئولان پروژه «باغ کتاب» قصد دارند در یکی از روزهای ایام هفته کتاب کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران برگزار کنند و رسانه های خبری را در جریان پیشروی این پروژه فرهنگی قرار دهند.

در حال حاضر محوطه سازی پروژه «باغ کتاب» آغاز شده و بخش شرقی باغ رو به اتمام و فعالیت در بخش غربی نیز در حال انجام است. «باغ کتاب» بنابه گفته مسئولان شهرداری تهران تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

برپایی دومین «کنگره شعر پاسدار» در ایام هفته کتاب

همچنین برگزاری دومین «کنگره شعر پاسدار» از جمله فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

این از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایام هفته کتاب با تقدیر از 200 شاعر پاسدار برگزار خواهد شد که یکی از محورهای این کنگره توجه به سیره امام هادی (ع) است.

زنگ کتابخوانی با حضور فرماندهان و مسئولان، ارسال کتاب به کتابخانه‌ها، سخنرانی با موضوع کتاب و کتابخوانی، اطلاع رسانی از طریق وبسایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نصب بنرهای تبلیغاتی در سپاه، برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی، جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور 2 هزار و 600 پاسدار اهل قلم و ارسال پیامک درباره کتاب و کتابخوانی در شهرستان‌ها از دیگر فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار "یادگار ماندگار" از 20 تا 27 آبان ماه سال جاری در سرتاسر کشور برگزار می شود.