کار سازمان ملل به جائی رسیده که مجازات اسلامی را ضدحقوق بشر می داند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه طی سخنانی فرا رسیدن روز عرفه و عید قربان را به محضر نمایندگان و ملت ایران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد همگان در این ایام فرخنده با اعمال صالحه خویش موفق به کسب مغفرت و دریافت برکات الهی گردند.



وی در خصوص بیانیه اخیراحمد شهید گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران طی سخنانی گفت: جدای از اینکه این گزارش هیچ سنخیتی با مبانی سازمان ملل در حفظ حقوق انسانی و احترام به تکثر فرهنگ ها ندارد، به عکس نوعی از یاغی گری بین المللی را ترویج و تثبیت می کند.



لاریجانی گفت: این بیانیه در بخش هایی مجلس شورای اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر و مانع تراشی برای اجرای تعهدات حقوق بشری نموده است و لایحه مجازات اسلامی که در مجلس به تصویب رسیده است یا قوانین تنظیم فضای مجازی و مبارزه با جرایم رایانه ای را ذکر کرده است. مهمتر از آن اعلام کرده توهین به انبیاء و مقدسات و پخش مطالب کفرآمیز جرمی تلقی نمی شود که پیگرد قانونی داشته باشد. مایه تاسف است که سازمان ملل به جایی رسیده است که گزارشگر آن قانون مجازات اسلامی را امری پنداشته است که مخل حقوق بشر است.



رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکل اصلی جهان امروز در همین نگاه و همین رویه های دوگانه است مگر سازمان ملل بر اساس مبانی خویش احترام به فرهنگ ها را دنبال نمی کند و مگر قرار است ملت ایران که مفتخر به پذیرش آیین محمدی (ص) است قوانین مربوط به فرهنگ دیگران را به عنوان سبک زندگی خویش بپذیرد لابد توقع دارید وحشی گری مدرن امروز غرب در همجنس بازی را به صورت قانون درآوریم؟



وی خطاب به دبیر کل سازمان ملل گفت: آقای دبیر کل نمایندگان ملت مفتخر هستند که قانون مجازات جرایم در کشور را بر اساس قرآن و سنت تنظیم نموده اند و ملت ایران مفتخر است که در مقابل وحشی گری و لاابالی گری فرهنگی دنیای غرب در توهین به انبیا یکصدا فریاد برآورده اند.

لاریجانی خاطر نشان کرد: ما در این راه حاضریم همه هستی خود را بدهیم ولی در مقابل این ظلم عظیم به ساحت مقدس نبوی ایستادگی می کنیم و اگر صدهزار بار هم گزارشگر بی توجه شما چنین گزارش هایی تهیه کند به اندازه ارزنی در اراده ملت و نمایندگان آنان تاثیر نخواهد گذاشت.



نماینده قم تصریح کرد: ما مصمم هستیم در مقابل این ظلم بی سابقه به ساحت پیامبر اعظم محمد مصطفی (ص) به مبارزه خود ادامه دهیم .



وی مجددا خطاب به دبیر کل سازمان ملل گفت: راهی که شما می روید ممکن است به خاطر نفوذ آمریکا موفق شوید چند صباحی از این گزارش ها در فضای بین المللی پراکنده نمایید ولی مطمئن باشید اساس سازمان ملل را متزلزل کرده اید و با رقص سیاسی خود هویت سازمان ملل را به سخره گرفته اید شما باید به فرهنگ های مختلف احترام بگذارید نه اینکه با این گزارش ها قصد کنید که فرهنگ ها را در فرهنگ مبتذل و بی سامان غرب بی فروغ نمایید.



لاریجانی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به سازمان ملل هشدار می دهد به جای بازیهای سیاسی پیرامون حقوق بشر، به دنبال احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطین باشد که چند دهه زیر بار شدیدترین و خشن ترین سلطه نظامی یاغی قرار گرفته است.