رمضانعلی شیردل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پانزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس 21 هزار و 600 دانش آموز شیروانی به پای صندوق‌های رای رفته و به کاندیداهای مورد نظر خود رای می‌دهند.

وی با بیان اینکه این انتخابات در 294 آموزشگاه شهرستان برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این دوره از انتخابات دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا چهارم متوسطه با شرکت در انتخابات شوراهای دانش آموزی در تصمیم گیری‌های سال تحصیلی و فعالیت‌های جاری مدرسه سهیم خواهند شد.

شیردل تکریم عملی شخصیت دانش آموزان، مشارکت در برنامه‌های تربیتی وآموزشی، تقویت روحیه‌ی مسئولیت پذیری و خودباوری و آماده سازی دانش آموزان برای حضور در عرصه‌های تصمیم گیری را از دیگر اهداف برگزاری این انتخابات عنوان کرد.

وی با یادآوری اینکه تمامی بخشنامه‌های مربوط به انتخابات به مدارس ارسال و تعرفه انتخابات نیز از روز شنبه در تمامی مدارس توزیع شده است، اظهار داشت: این انتخابات از صبح چهارشنبه آغاز شده و تا پایان وقت اداری نیز ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان در پایان گفت: در شهرستان شیروان برای سال تحصیلی جاری، چهار هزار معلم رسالت تعلیم و تربیت 32 هزار دانش آموز را بر عهده دارند.