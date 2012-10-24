تیم فوتبال مبنا صنعت مدعی قهرمانی لیگ برتر فوتبال قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتفاقاتی که در یکی و دو ماه اخیر بین هیئت فوتبال استان قم و برخی باشگاه های معترض نسبت به تصمیمات این هیئت در امر برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم رخ داد، سرانجام لیگ برتر فوتبال استان قم استارت خورد.



با تهدید به کناره گیری از لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم توسط برخی باشگاه های متعرض، به نظر می رسید برگزاری این رقابت ها در فصل جدید به هاله ای از ابهام برود اما این اتفاق رخ نداد و تیم های دیگری جایگزین شدند.



تیم هایی که تهدید به کناره گیری از فوتبال قم کرده بودند، از موضع خود کوتاه نیامدند و هیئت فوتبال استان قم نیز در اقدامی که بیشتر به مقابله به مثل شبیه بود، تیم های بخش های تابعه قم را جایگزین مدعیانی کرد که برخی از آنها سابقه ای طولانی در فوتبال قم دارند.



به هر ترتیب فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم که پیش از این اتفاقات قرار بود با شرکت هشت تیم به شکل دوره ای برگزار شود، با یک تیم کمتر یعنی با حضور هفت تیم استارت خورد و تیم ها در هفته نخست سه بازی برگزار کردند.



آغاز لیگ برتر فوتبال قم با جدال هفت تیم مدعی صعود به لیگ آزادگان



در این دیدارها که میزبان آن زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم بود و از نکات قابل توجه آن عدم استقبال تماشاگران بود، در هفته نخست تیم های فوتبال پناه آفرین، مبنا صنعت و شهر جعفریه موفق به شکست حریفان خود شدند اما تیم مبنا صنعت گوی صدرنشینی را از دیگر رقبا ربود.



در این بازی ها پرگل ترین دیدار بین تیم های فوتبال مبنا صنعت و خلجستان برگزار شد که در نهایت این تیم فوتبالیست های تیم مبنا صنعت بودند که توانستند از بی تجربگری حریف که یکی از همان تیم های جدید الورود به لیگ برتر قم بود، نهایت استفاده را برده و با گل های فراوان این تیم را شکست بدهند.



در این دیدار که از قضا پرگل ترین بازی هفته نیز به شمار می رفت، تیم فوتبال مبنا صنعت توانست در جدالی کاملا یک طرفه حریف خود را که گویا برای نخستین بار بازی در زمین چمن مصنوعی را تجربه می کرد با هفت گل در هم بکوبد و بدین ترتیب صدرنشین لیگ برتر فوتبال قم در پایان هفته نخست شود.



برتری پناه‌آفرین، مبناصنعت و جعفریه در هفته نخست



دومین بازی پرگل هفته را تیم های فوتبال پناه آفرین و شهر قنوات برگزار کردند که این مسابقه دو گل کمتر از دیدار قبلی در بر داشت و طی آن این تیم فوتبال پناه آفرین مدافع دو عنوان قهرمانی دوره های قبل لیگ برتر فوتبال قم بود که با پنج گل حریف خود را با شکست مواجه کرد.



آخرین دیدار هفته نیز بین تیم های فوتبال شهر جعفریه و شهرداری کهک به انجام رسید که این مسابقه نیز جدال تیم های تازه وارد به لیگ برتر فوتبال قم محسوب می شد و در نهایت تیم جعفریه با دو گل از سد حریف خود عبور کرد و به سه امتیاز این دیدار دست یافت.



گذشته از نتایجی که در هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم رقم خورد، آنچه که از هم اکنون قابل پیش بینی است، احتمال قهرمانی تیم های پناه آفرین و مبنا صنعت است زیرا سایر تیم ها حداقل روی کاغذ توان مقابله با این دو تیم را ندارند.

