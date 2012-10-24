سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام عملیات گازرسانی به شهرها و نواحی صنعتی فعال آذربایجان غربی با اتمام عملیات اجرایی گازرسـانی به 8 شهرک و ناحیه صنعتی، افزود: در این راستا 19 شهرک و ناحیه صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی از در دست اجرا بودن عملیات گازرسانی به شهرک های صنعتی نقده، اشنویه، تکاب، فاز 3 شهرک صنعتی ارومیه، توسعه فاز دو شهرک صنعتی ارومیه و نواحی صنعتی راهدانه نقده، قره ضیاالدین و کریم آباد خبر داد و اظهار داشت: واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در این شهرکها و نواحی صنعتی، ضمن برخورداری از مزایای سوخت پاک، از مزیت کاهش هزینه ریالی و رفع مشکلات زیست محیطی نیز بهره مند می شوند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون ایواوغلی نیز به عنوان بزرگترین ناحیه صنعتی آذربایجان غربی در دست احداث است، عنوان کرد: تعاملات و برنامه ریزی لازم جهت گازرسانی به این ناحیه صنعتی نیز به موازات استقرار واحدهای تولیدی انجام می شود.

احداث 9 تصفیه خانه در شهرک های صنعتی آذربایجان غربی



موسوی در ادامه با اشاره به اینکه امسال تصفیه ‌خانه‌های 5 شهرک صنعتی در سطح استان آماده بهره برداری می شوند، ادامه داد: تصفیه خانه دو شهرک صنعتی در دست احداث بوده و عملیات ایجاد تصفیه خانه شهرکهای صنعتی سردشت و پیرانشهر نیز امسال آغاز می شود.

وی با بیان اینکه این تصفیه خانه ها در شهرهای مهاباد، بوکان، میاندوآب، سلماس و ماکو آماده افتتاح بوده و برای احداث هر تصفیه ‌خانه‌ بیش از 9 هزار میلیارد ریال هزینه شده، گفت: عملیات احداث سه شهرک صنعتی جدید در ماکو، شوط و پلدشت نیز امسال آغاز شده است.

وی از واگذاری زمین به 16 شهرک و 3 ناحیه صنعتی خبر داد و با اشاره به اینکه فاز 3 شهرک صنعتی ارومیه به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی آذربایجان غربی هدف گذری و تعیین شده، ادامه داد: هم اکنون 500 هکتار در اختیار متقاضیان قرار گرفته و برای اجرای طرح توسعه 500 هکتار نیز آماده واگذاری است.

ایجاد شهرک خصوصی کانی های غیر فلزی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به ایجاد شهرک خصوصی کانی های غیر فلزی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی، عنوان کرد: این شهرک در ناحیه ایواوغلی در شمال استان مکان یابی شده که باید با همکاری بخش خصوصی ایجاد شود.

معافیت همه شهرکهای صنعتی استان از پرداخت مالیات تا 10 سال

موسوی سال 91 را سال تحول جدی زیرساختهای فاز 3 شهرک صنعتی ارومیه دانست و اضافه کرد: همه شهرکهای صنعتی استان به جز فاز 1 و 2 ارومیه تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف بوده تا صنعت در مناطق کمتر توسعه یافته نیز گسترش یافته و اشتغالزایی داشته باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 820 واحد در شهرک‌های صنعتی فعالیت دارد که در این راستا برای 17 هزار نفر به صورت مستقیم و برای 80 هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال فراهم شده است.