رضا باکری در گفتگو با مهر درخصوص علت تاخیر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در تعیین قیمت 53 قلم محصول لبنی ، اظهارداشت: مسئولان این سازمان تلاش می کنند که منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توام با یکدیگردر تعیین قیمتها لحاظ شود و هیچکدام از آنها متضرر نشوند؛ به همین دلیل آنهاهنوز به جمع بندی نهایی برای اعلام قیمت نهایی این محصولات نرسیده اند.

وی افزود: در جلسات مختلفی که روزهای گذشته با مسئولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برگزار کرده ایم ،به آنها گفتیم می توانید میزان سود درنظر گرفته شده برای کارخانجات تولید فرآورده های لبنی را در تعیین قیمت نهایی حذف کنید.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران درعین حال گفت: البته آنها نمی توانند سایر هزینه های جانبی کارخانجات تولید فرآورده های لبنی را نادیده بگیرند و موجب متضرر شدن این واحدهای تولیدی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شوند.

وی در ادامه با بیان این کلیه کارخانجات صنایع لبنی براساس دستورالعمل دولت توسط شرکتهای حسابرسی خصوصی حسابرسی رسمی می شوند، گفت: با این حال همه کارخانجات تولید فرآورده های لبنی آماده هستند که میزان تراز مالیشان توسط دولت مورد حسابرسی قرار گیرد تا همه هزینه ها و درآمدهای توسط دولت شفاف سازی شود.

باکری در ادامه به برخورد تعزیراتی دولت با دست اندرکاران بخش شیرولبنیات کشور اشاره کرد و افزود: این درست نیست که دست اندرکاران این بخش اعم از دامداران و کارخانجات صنایع لبنی را روی صندلی اتهام بنشانند و دائما با آنها برخورد تعزیراتی صورت گیرد.

به گفته وی، از اردیبهشت ماه سال جاری سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون در حدود 82 میلیارد تومان مجموعه دست اندرکاران بخش تولید شیرولبنیات کشور را جریمه نقدی کرده است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران با ابراز امیدواری نسبت به تعیین قیمت 53 محصول لبنی توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در خلال روز جاری، گفت: درصورتیکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قیمتهای 53 محصول لبنی را به گونه ای اعلام کند که موجب ضرر و زیان واحدهای تولیدی شود به سازمان بازرسی کل کشور شکایت خواهیم کرد.