  1. دين، حوزه، انديشه
۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۸

کتاب «منطق فهم عقاید دینی» منتشر می شود

کتاب «منطق فهم عقاید دینی» منتشر می شود

یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اهیمت داشتن متدولوژی برای فهم اعتقادات دینی از انتشار کتاب «منطق فهم عقاید دینی» تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا شاکرین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر گفت: در واقع این کتاب به این موضوع می پردازد که در راستای اکتشاف عقاید دینی واکاویهایی به لحاظ معرفتی انجام دهیم، مبانی آنرا به دست بیاوریم، ویژگیها و اختصاصات عقاید را به دست آوریم تا ببینیم فرق اجتهاد کلامی و اعتقادی با اجتهاد فقهی چیست؟

وی افزود: چه قواعد، ضوابط و اصولی در این حوزه به طور خاص لازم است تا آن قواعد را بشناسیم و طراحی کنیم. و متدولوژی داشته باشیم که همان طور که اصول الفقه در حوزه وجود دار که برای اجتهاد فقهی یک متدولوژی بسیار جامع، وسیع و گسترده است کم کم به این سمت نزدیک شویم برای حوزه اعتقادات هم به یک متدولوژی جامعی دست پیدا کنیم.

کد مطلب 1727370

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