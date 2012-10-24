کتاب «منطق فهم عقاید دینی» منتشر می شود

حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا شاکرین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر گفت: در واقع این کتاب به این موضوع می پردازد که در راستای اکتشاف عقاید دینی واکاویهایی به لحاظ معرفتی انجام دهیم، مبانی آنرا به دست بیاوریم، ویژگیها و اختصاصات عقاید را به دست آوریم تا ببینیم فرق اجتهاد کلامی و اعتقادی با اجتهاد فقهی چیست؟

وی افزود: چه قواعد، ضوابط و اصولی در این حوزه به طور خاص لازم است تا آن قواعد را بشناسیم و طراحی کنیم. و متدولوژی داشته باشیم که همان طور که اصول الفقه در حوزه وجود دار که برای اجتهاد فقهی یک متدولوژی بسیار جامع، وسیع و گسترده است کم کم به این سمت نزدیک شویم برای حوزه اعتقادات هم به یک متدولوژی جامعی دست پیدا کنیم.