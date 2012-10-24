مبارزه تلفیقی با بیماریهای آفات گیاهی در حاجی آباد هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح تلفیقی در سطح دوهزار 530هکتار از اراضی شهرستان حاجی آباد با هماهنگی ومساعدت مدیریت حفظ نباتات این استان با استفاده از کارت زرد وقارچکش در سطح گلخانه ها ،نخیلات ،مرکبات ومزارع گندم وذرت این شهرستان آغاز شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی حاجی آباد اظهار کرد:در اجرای این طرح در سطح 35 هکتار از محصولات گلخانه ای، 50 هکتار گندم و 500 هکتار مزرعه ذرت وگندم کنترل بیولوژیک و 300 هکتار از مزارع جالیزو نخیلات از کارت ونوار زرد وهمچنین یک هزار و 650 هکتار از باغات مرکبات نیز از قارچکش ریدومیل وکارت زرد استفاده می شود.

وی مشارکت بهره برداران را از اصلی ترین ارکان اجرای این طرح ذکر و گفت: افزایش محصول سالم، رسیدن به کشاورزی پایدار و افزایش ایمنی در حین تولید از دیگر اهداف اجرای این طرح است.