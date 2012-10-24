به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی صبح چهارشنبه در جلسه ای که به مناسبت برگزاری دهه ولایت با حضور مسئولان ادارات گناباد در محل دفتر امامجمعه این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: عید غدیر، عید اللهالاکبر و عید آل محمد(ص) و ارزشمندترین و والاترین عید اسلامی است.
وی افزود: هیچ روزی در طول سال، فرخندهتر و مبارکتر از این روز مقدّس نزد شیعیان اهل بیت(ع) نیست.
صفایی با اشاره به مظلومیت غدیر نیز گفت: در حال حاضر افرادی هستند که دم از ولایت و امامت امام غایب میزنند ولی به امام حاضر توجهی ندارند.
وی در ادامه سخنان خود تبیین درست ولایت و امامت در برنامهها را مورد تأکید قرار داد و گفت: در همه برنامههای فرهنگی در تمامی ادارات باید محور و مدار آن ولایت باشد.
امام جمعه گناباد نیز در ادامه بیان داشت: همه دستاندرکاران فرهنگی باید تلاش کنند تا این عید و آنچه مرتبط با غدیر است به نسل جوان منتقل شود.
حجتالاسلام حسن صادقینسب با تبیین اهمیت ولایت و امامت در تشیع برای حفظ دین، پاسخ به شبهات، جلوگیری از تحریفات و مقابله با بدعتها و استمرار ولایت در ولایت فقیه، خواستار معرفت بخشی این عناوین در برنامههای هفته ولایت است.
وی تصریح کرد: ولایت رکن رکین دین اسلام و به معنای سرپرستی و زمامداری امور دینی است که امور ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، دنیوی و اخروی و مادی و معنوی تا امور عبادی و اجتماعی را در بر میگیرد.
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