مشکلات آب روستاهای حاجی آباد رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف صبح چهارشنبه در جلسه رفع مشکل کشاورزان حاجی آباد اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 103 روستای این شهرستان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می باشند.

به گفته وی از این تعداد 79 روستا تحت پوشش شرکت آبفار هرمزگان است و 24 روستا نیز به صورت خودگردان و هیات امنایی اداره می شود.

پوراشرف عنوان کرد: تعداد 11 روستای این شهرستان نیز بوسیله تانکر و به صورت سیار آبرسانی می شود.

فرماندار شهرستان حاجی آباد اظهار داشت: با توجه ویژه دولت به رشد و توسعه مناطق مختلف کشور به ویژه هرمزگان، اعتبارات خوبی برای رفع مشکلات آب روستاهای استان از جمله حاجی آباد اختصاص یافته است.

پوراشرف تاکید کرد: حل مشکل آب روستاهای این شهرستان در حال حاضر در دستور کار شرکت آبفار هرمزگان است و مطمئنا در آینده ای نزدیک این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی یادآور شد: تأمین آب 9 روستای شهرستان با اختصاص اعتباری افزون بر 45 میلیار ریال از محل اعتبارات متمرکز وزارت نیرو به زودی آغاز می شود.

شهرستان حاجی آباد در فاصله 165 کیلومتری شمال بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.