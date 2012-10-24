شناسایی 20 هزار هنرمند صنایع دستی در آذربایجان غربی

حسن سپهرفر در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی 20 هزار هنرمند فعال در زمینه صنایع دستی در استان خبر داد و گفت: هم اکنون این تعداد هنرمند دارای پروانه تولید شناسایی شده ولی سال گذشته هزار و 400 نفر در بخش اشتغالزایی فعالیت می کردند.

وی با اشاره به تعهد ایجاد زمینه اشتغال برای 2هزار و 500 نفر در زمینه هنرهای دستی در آذربایجان غربی و برنامه ریزی برای تحقق آن تا پایان امسال، اظهار داشت: کانون های مهم تولید آثار صنایع دستی استان شهرهای ارومیه، مهاباد، تکاب، خوی بوده که ارومیه از رتبه‌ی اول برخوردار است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی محصولات عمده‌ صنایع دستی استان را شامل هنرها و صنایع چوب، ساخت آلات موسیقی، سفال، شیشه‌ آلات، چرم، گلیم و جاجیم عنوان کرد و گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 2 میلیارد و 400 میلیون ریال فروش محصولات صنایع دستی هنرمندان درآمد زایی داشته است.

سپهرفر از برپایی 19 نمایشگاه صنایع دستی آذربایجان غربی در سطح استانی، ملی و بین المللی خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد 8 نمایشگاه در سطح ملی و منطقه ای و دو نمایشگاه خارجی در اربیل عراق و آنکارا ترکیه برگزار شده و میزان فروش محصولات غذایی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 61 درصد افزایش نشان می دهد.

ثبت معنوی چاقوسازی سنتی آذربایجان غربی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از در دست تهیه بودن پرونده چاقوسازی سنتی ارومیه و خوی برای ثبت در فهرست میراث معنوی کشور خبر داد و گفت: بیش از 80 درصد پژوهش های میدانی این پرونده انجام و امسال با ثبت در فهرست آثار ملی میراث معنوی ناملموس در قالب دانش و فنون ساخت چاقو به شورای عالی ثبت میراث معنوی ارسال می شود.

وی اعلام کرد: فیلم هنر دستی چاقو سازی در استان تهیه و در این راستا فیلمبرداری از بازارهایی که صنعتگران چاقوساز در آن فعالیت دارند، آغاز می شود.

سپهرفر با بیان اینکه چاقوهای ساخت ارومیه از نظر شکل و مرغوبیت متفاوت بوده و این صنعت به رغم ورود انواع چاقوهای خارجی به کشور با پایمردی استادکاران سخت کوش به حیات خود ادامه داده، گفت: فولاد، استیل، فیبر، صدف، شاخ گوزن و حیوانات دیگر، ملیله و سیم مواد اولیه چاقوسازی در استان را تشکیل و انواع سوهان، اره، سنگ سمباده، گیره، دینام، سندان، چکش و کوره از جمله ابزار کار این صنعت هستند.

معرفی 1900 هنرمند صنایع دستی برای بهره مندی از مزایایی بیمه تامین اجتماعی

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از معرفی 34 نفر از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای طرح بیمه هنرمندان صنایع دستی تاکنون یک هزار و 900 نفر به بیمه تامین اجتماعی معرفی شده اند.

وی تعداد دوره های آزمونی برگزار شده برای بیمه هنرمندان را 3 دوره اعلام و با اشاره به اینکه این دوره ها با همکاری سازمان فنی و حرفه ای براساس تقویم زمان بندی، اجرا می شود، گفت: گلیم، مینیاتور، گروه رشته های چوب، چرم و گروه رشته های شیشه عناوین دوره ها و آزمونها هستند.

وی حمایت از تولیدات هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و ایجاد زمینه اشتغال برای علاقه مندانو فارغ التحصیلان هنرهای سنتی، گفت: معرفی صنایع بومی استان به منظور آشنایی مردم با این نوع هنرها و محصولات جهت ورود به سبد خانوارها از جمله برنامه هایی است که بیشتر در قالب برگزاری یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام می شود.