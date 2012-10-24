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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

اسدی:

توسعه معادن زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در کردستان است

توسعه معادن زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در کردستان است

مریوان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان از توسعه معادن به عنوان شاخصی در رشد اقتصادی و بهترین ظرفیت برای ایجاد اشتغال پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین اسدی با حضور در روستای شاه نشین از توابع شهرستان مریوان، ضمن بررسی موانع و مشکلات فرآروی تعاونی 1240 این شهرستان اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور ضمن حمایت و پشتیبانی از اعضا و بهره ‌برداران معادن، با خاطیان در این حوزه از اقتصاد به شدت برخورد می کند.

وی توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی را به وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار کم درآمد در جامعه مورد تاکید قرار داد و افزود: مسئولان با حمایت از تولید ملی و اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری می توانند نقش موثری در این راستا داشته باشند.

طی چندین نشست در هفته جاری نمایندگان اعضای تعاونی 1240 کوهستان مشکلات و درخواست های خود را بیان داشتند که انتظار می رود با قیمت گذاری واقعی فراورده های این معدن و در نتیجه افزایش درآمد تعاونی و همچنین ایجاد واحد فراوری و خردایش سنگ باریت، از این پس ارزش افزوده بیشتری نصیب ساکنان روستاهای شاه نشین، هواره گرمه، عبدالصمدی و تنگه باغ از توابع شهرستان مریوان شود.

معدن 1240 کوهستان باریت در سه کیلومتری روستای شاه نشین شهرستان مریوان با بیش از 930 هزار تن ذخیره معدنی واقع شده است که با بهره برداری از آن می توان علاوه بر اشتغال ساکنان، به مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی این منطقه مرزی کمک کرد.

کد مطلب 1727422

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