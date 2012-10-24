مقر فرماندهی انتظامی بهارستان امروز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استقرار فرماندهی مستقل انتظامی در شهرستان بهارستان یکی از دغدغه های اصلی مسئولین ومردم بود که امروز حوزه انتظامی این منطقه افتتاح خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: استقرار فرماندهی انتظامی در این منطقه در واقع یکی از دغدغه های اصلی ما بوده که با تلاش های صورت گرفته امروز در حال استقرار است.

ابراهیم نکو اظهار داشت: اگر هم تاکنون در این خصوص تاخیری صورت گرفته به دلیل حضور فرماندهی شهرستان رباط کریم در این منطقه بوده که باید آنان نیز در آن شهرستان در مکان مناسبی استقرار یابند که خوشبختانه چندی پیش این اتفاق نیز صورت گرفت.

عضو هیئت رئیسه کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ رشد جمعیتی شهرستان بهارستان نیز گفت: شهرستان بهارستان به دلیل نرخ رشد جمعیتی بالایی که دارد با مراکز برخی استان ها برابری می کند که در این راستا باید مسئولان استانی و کشوری به این معقوله نگاه ویژه ای داشته باشند.

به گفته وی شهرستان بهارستان دارای 650 هزار نفر جمعیت است که 80 درصد این منطقه را مهاجرین از اقصی نقاط کشورمان شکل داده اند.

این نماینده همچنین با تاکید بر ایجاد امنیت مطلوبتر نیز اعلام کرد: برغم تلاشهای شبانه روزی نیروی انتظامی، متاسفانه به دلیل کمبود امکانات انسانی و اداری مردم فهیم منطقه گلایه هایی را در این راستا دارند که این موارد را باید مسئولان امر در دستور کار خود قرار دهند.