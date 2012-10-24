لزوم افزایش نظارت بر ساخت و سازها/ تخریب منابع طبیعی باید کنترل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی در همایش بررسی مشکلات ساخت و ساز روستایی و ارائه راهکارها در شهرستان کامیاران با مهم دانستن نقش نظارت در ساختمان اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن شهرستان در مسیر دو گسل و خطرات احتمالی ناشی از آن باید با نظارت دقیق و کافی و ارتقاء جایگاه آن، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی آینده نگری، صرف وقت و داشتن برنامه برای بهبود جایگاه ساخت و ساز در مناطق روستایی را لازم دانست و افزود: احساس مسئولیت دهیاران، شوراها، ناظران و کشاورزان کمک شایانی به حل مشکلات می کند.

فرماندار کامیاران بکارگیری قوانین ساخت و ساز را تنها مختص شهر و یا واحدهایی که از وام مقاوم سازی استفاده می کنند ندانست و خواستار اجرای قوانین و مقررات در کلیه ساخت و سازهای روستایی شد.

روحانی تخریب زمین های کشاورزی به منظور ساخت و ساز به هر بهانه ای را عملی نادرست و خسارتی جبران ناپذیر عنوان کرد و ادامه داد: باید در این مورد نیز با متخلفین برخورد شود.

وی از مسئولان و دهیاران حاضر در همایش خواست با ایجاد هماهنگی و همکاری با ناظران ضمن ممانعت از توسعه بی رویه روستاها و تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و زمین های کشاورزی زمینه نظارت بر ساخت و ساز کلیه ابنیه ها را فراهم کنند.

در ادامه این همایش تعدادی از ناظران و دهیاران با طرح مشکلاتی خواستار ارائه راه حل مناسب به منظور تسریع در روند مقاوم سازی و نظارت دقیق تر و کامل تر شدند.

همایش بررسی مشکلات ساخت و ساز روستایی با حضور 23 دهیار، 17 ناظر فنی ساختمانی، بخشدار، مسئولان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و آب و فاضلاب روستایی شهرستان برگزار شد.