تلاش شاگردان فراز به شکست شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام 14 دیدار از گروه های دو گانه مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور هفته هفتم این پیکارها سپری می شود که در یکی از بازیهای حساس گروه "ب" تیم شهرداری تبریز میزبان تیم شهرداری یاسوج خواهد بود.



شهرداری تبریز که در شش هفته گذشته هیچ نشانی از تیمی مدعی و خواهان بازگشت به لیگ برتر نداشته است، این هفته فرصت خوبی در اختیار دارد تا خود را از جمع قعرنشینان جدا کرده و به جایگاهی بهتر از دوازدهمی برسد.



این تیم با هدایت فراز کمالوند از شش دیدار قبلی خود اندوخته ای به تعداد بازیهایش دارد تا بدین ترتیب به همراه چهار تیم شش امتیازی دیگر در زمره پایین جدولی ها باشد اما بدیهی است که این جایگاه نازل هرگز در شان تیمی مثل شهرداری تبریز نیست.



تیمی که از مشکل مالی رنج نمی برد، مهره در داخل زمین و روی نیمکت به حد کافی دارد، فصل قبل را در لیگ برتر بوده و از نعمت هواداران نیز تا حدوی بهره مند است و در مجموع می توان گفت که در قیاس با خیلی از لیگ یکی های دیگر، به واسطه حضور در لیگ برتر حداقل روی کاغذ، کلاسی به مراتب بالاتر دارد.



با همه این اوصاف نتایج فراز و شاگردانش در شش هفته گذشته اصلا باب میل دوستداران این تیم نبوده و شهرداران برای پایان دادن به بحرانی که در آن گرفتارند، بایستی همنام یاسوجی شان را از پیش رو بردارند تا با امیدواری به ادامه لیگ بیندیشند.



البته سرخپوشان لیگ یکی تبریز از دو دیدار قبلی خود چهار امتیاز گرفته اند که نشان دهنده پیشرفت نسبی این تیم در قیاس با هفته های ابتدایی است اما با این حال تیم شهرداری تبریز حتی اگر برابر میهمان خود به تساوی برسد، در حکم شکست برای این تیم خواهد بود و باید اذعان داشت که چیزی جز پیروزی نمی تواند منتقدان پرتعداد شهرداری را فعلا ساکت کند.



اما تیم شهرداری تبریز این بار برابر حریفی به میدان می رود که نتایجی به مراتب بهتر از همنام تبریزی خود کسب کرده و جایگاهی آبرومندانه تر را داراست.



شهرداری یاسوج تیمی است که از شش دیدار گذشته خود دو پیروزی، دو تساوی و دو شکست را تجربه کرده و با هشت امتیاز خانه پنجم جدول را اختیار کرده است. این تیم لیگ امسال را با پیروزی دو بر صفر بیرون از خانه برابر همنام بندرعباسی خود آغاز کرد و پس از شکست خانگی مقابل ایرانجوان بوشهر، یک امتیاز از خانه برق شیراز گرفت.



شهرداری یاسوج اما دومین برد خود را در خانه و برابر تیم استقلال خوزستان دشت کرد تا در هفته پنجم نیز در مصافی بیرون از خانه مقابل تیم یادآوران شلمچه موفق به کسب یک امتیاز شود.



این تیم که در بیرون از خانه بهتر از بازیهای خانگی ظاهر شده، هفته قبل قافیه را به میهمان خود راهیان کرمانشاه باخت تا با روحیه ای نه چندان مناسب به تبریز سفر کند.



پیروزی یاسوجی ها در تبریز آنها را 11 امتیازی کرده و حداکثر دو پله در جدول صعود خواهد داد اما برد تیم شهرداری تبریز می تواند این تیم را در بهترین شرایط ممکن با صعودی چند پله ای حتی تا رده پنجم نیز بالا بکشد.



تیم شهرداری تبریز از ساعت 15 روز چهارشنبه سوم آبان در ورزشگاه تختی تبریز از تیم شهرداری یاسوج پذیرایی خواهد کرد.

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گزارش از: محمود نصیرپور