برگزاری جشن عید قربان با حضور هنرمندان در آسایشگاه کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر ، جشن بزرگ و باشکوه عید قربان از نخستین ساعات بامداد روز جمعهبا حضور هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و انبوهی از هموطنان نیکوکار جهت اهدای قربانی به منظور اطعام مددجویان آسایشگاه کهریزک و دیگر مراکز نیازمند مشابه در سراسر کشور ، برگزار خواهد شد .

بر اساس این گزارش ، این جشن امسال با برپایی غرفه های متعددی ازجمله صنایع دستی معلولان شامل20کارگاه کاردرمانی ،غرفه های سلامت با تست رایگان با حضور پزشکان ،روان شناسان و مددکاران... ، آشپزی و نقاشی روی صورت کودکان... و اجرای سرودهای جمعی مددجویان وحضور هنرمندان در قالب اجرای موسیقی ،تواشیح و دف نوازی... و با شرکت اقشار مختلف مردم و هنرمندان عرصه سینما ، تئاتر و نیز با همراهی مسئولان کهریزک ، سالمندان و معلولان در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار خواهد شد .

اهدای نذورات ، ذبح و قربانی کردن بیش از 2000 راس گوسفند ، مراسم طواف نمادین خانه خدا و استقرار پایگاه انتقال خون استان تهران با هدف کمک رسانی به هموطنان در محوطه اجرای مراسم ، از کهریزک میعادگاهی معنوی و عرفانی ساخته تا عید قربان در این روز «روز ملی آسایشگاه خیریه کهریزک» قابل‌نامگذاری باشد .

دوشبکه رادیویی نیز در این روز از ساعت7:00 الی8:30 صبح روی موج 94-FM مگاهرتز رادیو تهران و از ساعت 9:00 الی 11:30روی موجFM-92 مگاهرتز رادیو ورزش بطور مستقیم گزارش این جشن را به گوش هموطنان خواهد رساند .