قتل زن تنها با انگیزه سرقت/ مراقب خواستگاران قلابی باشید

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم مهرماه امسال کاراگاهان پلیس آگاهی اصفهان در جریان قتل زنی درخانه اش قرار گرفتند. تیم جنایی پس از حضور محل دریافتند زن 42 ساله خفه شده است. از سوی دیگر پس از این جنایت طلاهای مقتول از خانه اش سرقت شده بود.

با توجه به اینکه آثاری از ورود به زور بر روی در وجود نداشت، کاراگاهان احتمال دادند مقتول از سوی قاتل آشنا به قتل رسیده است. پس از بررسی های مقدماتی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از ماموران تحقیقات برای افشای راز این جنایت را آغاز کردند.

کاراگاهان در جریان بررسی های خود دریافتند مقتول پس از جدایی از همسرش به تنهایی زندگی می کرده و چندی قبل پسر جوانی به خانه او رفت و آمد داشته است. با کشف این سرنخ تحقیقات بر روی شناسایی پسر جوان متمرکز شد. با تجسس های گسترده هویت تنها مظنون این جنایت به نام حمید شناسایی و کاراگاهان رد او را در استان خوزستان شناسایی کردند.

سرانجام متهم به قتل در مخفیگاهش شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. او در بازجویی ها با اعتراف به این قتل اظهار داشت: مدتی بود با مقتول آشنایی داشته و به وی قول ازدواج داده بودم، اما وقتی متوجه شدم او طلاهای زیادی دارد تصمیم به قتلش گرفتم. روز حادثه او را در خانه اش خفه کرده و بعد از سرقت طلاهایش به استان خوزستان گریختم.

سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اعلام این خبر به مهر گفت: متهم به قتل پس از اعتراف به این جنایت و بازسازی صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد. وی همچنین هشدار داد زنان بخصوص زنان تنها در ارتباط های خود باید دقت بیشتری داشته باشند زیرا برخی افراد سودجو با اطلاع از تنهایی آنها طرح دوستی و یا ازدواج ریخته و پس از اینکه اعتماد قربانی خود را جلب کردند، نقشه قتل را اجرا می کنند.

وی افزود: تاکنون چندین پرونده مشابه درباره سوء استفاده و حتی قتل زنان تنها درپلیس آگاهی کشف شده است که دقت نکردن قربانیان در شناسایی طرف مقابل خود یکی از دلایل وقوع این جرائم می باشد. زنان تنها نباید بدون شناخت کافی از طرف مقابل وی را به خانه خود راه داده و آنها را از میزان دارایی شان مطلع نکنند.