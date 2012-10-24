748 خانوار ورزقانی متقاضی کانکس هستند

محرم فروغی به خبرنگار مهر گفت: بعد از آماربرداری از 845 واحد مسکونی شهرستان ورزقان، در حدود 748 خانوار ورزقانی متقاضی دریافت کانکس هستند.



وی افزود: کانکس هایی که به مردم زلزله زده این شهرستان اعطا می شود مخصوص خانوارهایی است که خانه آن ها به شدت تخریب شده و نیازمند بازسازی کامل است.



فروغی در ادامه گفت: هزینه تهیه و نصب هر کانکس بالغ بر 40 میلیون ریال است که در شهرستان ورزقان 50 درصد از وام دو میلیونی مخصوص زلزله زدگان کسر می شود و به جای آن برای آن ها کانکس تهیه می شود.



فروغی اظهار داشت: این طرح فقط مخصوص شهر ورزقان است و روستاهای این منطقه به طور رایگان از کانکس استفاده خواهند کرد.



وی در پایان سخنان خود گفت: بسیاری از مردم ورزقان خودشان ، کانکس تهیه کرده اند که در این صورت اصلا مبلغی از وام دو میلیونی آن ها کسر نمی شود و مبلغ دو میلیون تومانی آن ها تمام و کمال پرداخت خواهد شد.

