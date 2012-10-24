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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

فروغی خبر داد:

748 خانوار ورزقانی متقاضی کانکس هستند

748 خانوار ورزقانی متقاضی کانکس هستند

ورزقان -خبرگزاری مهر : فرماندار شهرستان ورزقان گفت: در شهرستان ورزقان بیش از 748 خانوار متقاضی دریافت کانکس هستند.

محرم فروغی به خبرنگار مهر گفت: بعد از آماربرداری از 845 واحد مسکونی شهرستان ورزقان، در حدود 748 خانوار ورزقانی متقاضی دریافت کانکس هستند.
 
وی افزود: کانکس هایی که به مردم زلزله زده این شهرستان اعطا می شود مخصوص خانوارهایی است که خانه آن ها به شدت تخریب شده و نیازمند بازسازی کامل است.
 
فروغی در ادامه گفت: هزینه تهیه و نصب هر کانکس بالغ بر 40 میلیون ریال است که در شهرستان ورزقان 50 درصد از وام دو میلیونی مخصوص زلزله زدگان کسر می شود و به جای آن برای آن ها کانکس تهیه می شود.
 
فروغی اظهار داشت: این طرح فقط مخصوص شهر ورزقان است و روستاهای این منطقه به طور رایگان از کانکس استفاده خواهند کرد.
 
وی در پایان سخنان خود گفت: بسیاری از مردم ورزقان خودشان ، کانکس تهیه کرده اند که در این صورت اصلا مبلغی از وام دو میلیونی آن ها کسر نمی شود و مبلغ دو میلیون تومانی آن ها تمام و کمال پرداخت خواهد شد.
 

کد مطلب 1727466

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