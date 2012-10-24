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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

ویژه برنامه های روز " نوجوان" در کانون پرورش فکری کودکان البرز اعلام شد

ویژه برنامه های روز " نوجوان" در کانون پرورش فکری کودکان البرز اعلام شد

کرج -خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز از برگزاری ویژه برنامه های روز نوجوان در این مرکز خبر داد و گفت: اهدا و توزیع 2 جلد اول از کتاب شهدای نوجوان البرز به سراسرکشور یکی از اقدامات فرهنگی این مرکز در این روز خواهد بود.

صفی الله رمضانخانی ضمن اشاره به ویژگی های خاص دوران نوجوانی درباره ویژه برنامه های روز نوجوان در استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهدای دو جلد اول از کتاب شهدای نوجوان استان البرز و توزیع آن در سراسر کشور یکی از برنامه های اصلی این مرکز در روز نوجوان خواهد بود.
 
وی افزود: دوران نوجوانی برهه ای است که معنویات در آن متجلی می شود و نوجوان آماده پذیرش فضیلت ها و ارزش های الهی است.
 
وی بر ضروت تعلیم وتعلم در این دوران تاکید کرد و ادامه داد: باید بخش اعظمی از سرمایه گذاری ها از سوی دست اندرکاران امر آموزش و پرورش دراین دوران بنیانگذاری شود.
 
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز با اشاره به فرارسیدن هشتم آبان ماه سالروز شهادت "محمد حسین فهمیده" نوجوان البرزی در تشریح ویژه برنامه های فرهنگی این مرکز گفت: معرفی شخصیت شهید فهمیده و سایر شهدای نوجوان استان در قالب طرح های دیواری، قصه گویی و...، تشکیل کارگروه های فرهنگی، هنری و ادبی در مرکز اصلی این کانون از جمله برنامه های ماست.
 
وی ادامه داد: اختصاص غرفه های مربوط به آشنایی با ویژگی های دوران نوجوانی، حضور نوجوانان منتخب در منزل شهدای نوجوان استان، برگزاری همایش فرزند پروری با تشریح اهمیت این دوران برای بزرگسالان، اجرای بحث آزاد برای نوجوانان از جمله برنامه های این روز در کانون پرورش فکری کودکان البرز برشمرد.
کد مطلب 1727470

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