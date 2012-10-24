سوریه از وجود سلاح اتمی در ترکیه و عدم پایبندی آنها به معاهده منع گسترش نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ترکیه را به برخورداری از سلاح هسته ای متهم کرد.

وی با بیان اینکه سوریه یکی از امضا کنندگان پروتکل 1925 در زمینه عدم گسترش سلاح هسته ای محسوب می شود، بر ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی در خاورمیانه از جمله ترکیه تاکید کرد.

جعفری خاطرنشان کرد: واقعیت کنونی منطقه بیانگر یک نفاق سیاسی بی سابقه ای است. ترکیه از یک طرف در اراضی خود که وابسته به ناتو است دارای سلاح هسته ای است که عاملی برای تهدید امنیت و صلح در منطقه و کشورهای همسایه ترکیه محسوب می شود و از سوی دیگر ترکیه و هم پیمانانش تلاش می کنند تعریفی از منطقه عاری از سلاح هسته ای و کشتار جمعی ارائه دهند که ترکیه را مستثنی می کند.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اظهار داشت: آنکارا مستثنی بودن هسته ای خود را حفظ می کند و تعهدات خود در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای را نادیده می گیرد.

بشار الجعفری تصریح کرد: سوریه حق دارد که نسبت به وجود سلاح هسته ای در اراضی ترکیه و عدم پایبندی این کشور به عدم گسترش سلاح های هسته ای نگران باشد.

وی در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرد که ترکیه حامی گروه های مسلحی است که به دنبال اقدامات تروریستی در سوریه هستند و ما از این مسئله نگران هستیم.