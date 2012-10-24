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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

یک روز پس از استعفای عوامل/

سازمان سینمایی پروژه "لاله" را در فهرست آثار فاخر خود قرارداد

سازمان سینمایی پروژه "لاله" را در فهرست آثار فاخر خود قرارداد

سازمان سینمایی اسامی پروژه‌های سینمایی فاخر و میلیاردی امسال خود را در حالی برای رسانه‌ها ارسال کرد که در میان این فهرست نام پروژه "لاله" جلب توجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه‌های سینمایی "استرداد" به کارگردانی مهرداد غفارزاده، "شهید چمران" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، "عقاب صحرا" به کارگردانی مهرداد خوشبخت، "لاله" به کارگردانی اسدلله نیک‌نژاد، "سوادیکا" (شیخ احمد قمی) به کارگردانی جمال شورجه، "برلین منفی هفت" به کارگردانی رامین لوافی‌پور و "فرزند چهارم" به کارگردانی وحید موسائیان فیلم‌های فاخری هستند که با حمایت سازمان سینمایی تولید می‌شوند.

در این فهرست فیلم‌های "استرداد"‌، "شهید چمران"‌، "عقاب صحرا" در مراحل فیلمبرداری هستند، "برلین منفی هفت" در مرحله تدوین و صداگذاری‌، فیلم سینمایی "لاله" در مراحل پایانی پیش‌تولید قرار دارد. فیلم "سوادیکا" نیز در صورت تأمین و اختصاص تسهیلات ارزی امکان تولید در هفته‌های آتی فراهم خواهد کرد.

انتشار این فهرست در حالی است که روزگذشته جمعی از عوامل پروژه لاله به‌صورت اعتراضی از همراهی با این پروژه میلیاردی انصراف دادند و هم‌زمان انتشار برآورد مالی برای تولید "سوادیکا" با واکنش منفی رسانه‌ها مواجه شد.

کد مطلب 1727480

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