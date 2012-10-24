رزمی کاران قم صاحب 4 مدال فستیوال هنرهای رزمی جهان شدند

محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های هنرهای رمزی جهان در سبک های مختلف با شرکت چهره‌های مطرح این رشته ورزشی به میزبانی کشورمان برگزار شد و حاصل تلاش تیم اعزامی قم به این رقابت‌ها کسب چهار مدال خوش‌ رنگ طلا و برنز بود.



میزبانی ایران در جزیره کیش از برترین‌های رزمی جهان



وی تصریح کرد: اهمیت این مدال‌ها این است که نفرات اعزامی قم چهره درخشانی از خود به نمایش گذاشتند و این نشان‌دهنده توانمندی و استعداد رزمی کاران قمی است که قطعا در آینده‌ای نزدیک اگر بیش از پیش حمایت شوند حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت.



دبیر هیئت ورزش های رزمی استان قم افزود: تیمی متشکل از بهترین رزمی کاران حال حاضر استان قم که از چهره های موفق رزمی قم به شمار می‌روند را به این دوره از مسابقات اعزام کردیم که تلاش آنها کسب چهار نشان طلا و برنز را به ارمغان آورد.



وی بیان کرد: این تیم در اوزان مختلف رقابت‌های سبک کیک بوکسینگ قهرمانی فستیوال هنرهای رزمی جهان حضور یافت و در نهایت در اوزان منهای 54 و 91 کیلوگرم دو استایل فول و لوکیک موفق به کسب عنوان شد تا قم به عنوان یکی از استان های موفق این دوره در کسب مدال معرفی شود.



رشیدی که مسئولیت سرپرستی تیم اعزامی هیئت ورزش های رزمی استان قم را در سومین دوره فستیوال هنرهای رزمی جهان بر عهده داشت، در ادامه ابراز کرد: در این دوره از رقابت‌ها در وزن منهای 54 کیلوگرم سبک لوکیک علی قادری با بروز توانمندی‌های خود در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب نشان طلای این پیکارهای معتبر شد.



دو مدال طلا و دو نشان برنز رهاورد رزمی‌کاران قمی



وی اضافه کرد: تلاش جواد سپهرکیا رزمی کار تیم اعزامی قم در وزن منهای 91 کیلوگرم سبک لوکیک این رقابت‌ها نیز موفقیت ارزنده‌ای به همراه داشت و طی آن رزمی کار ارزنده قم مقام نخست و نشان طلای این دوره از پیکارها را به ارمغان آورد.



دبیر هیئت ورزش های رزمی استان قم افزود: در وزن منهای 54 کیلوگرم سبک فول کنتاکت این پیکارها نیز حسن مختاری با بهره‌گیری از قابلیت‌های فنی خود نمایش خوبی داشت و به مقام سمو دست یافت تا این رزمی کار ارزشمند نیز با ارائه بهترین نمایش خود ضمن نشان دادن استعدادها و توانمندی‌های ووشو قم، صاحب نشان برنز شود.



رشیدی تصریح کرد: این دوره از مسابقات به میزبانی فدراسیون ورزش های رزمی کشورمان در جزیره کیش برگزار شد و خوشبختانه کارنامه موفقی از سوی تیم اعزامی قم به ثبت رسید زیرا محمد امیدی در وزن منهای 91 کیلوگرم سبک فول کنتاکت دومین نشان برنز را به دست آورد.

