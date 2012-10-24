سبز قباهای تبریزی تشنه امتیاز از سرچشمه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور ظهر امروز (چهارشنبه) با انجام 14 دیدار از گروه های دوگانه سپری می شود که در یکی از بازیهای گروه الف تیم ماشین سازی تبریز به میهمانی تیم مس سرچشمه می رود.

ماشین سازان که پس از پنج هفته ناکامی، سرانجام هفته قبل در دیدار خانگی برابر شهرداری اراک اولین برد خود را جشن گرفتند، امروز بطور طبیعی برای کسب حداقل امتیاز در زمین تیم مس حاضر خواهند شد.

کسب یک امتیاز از خانه تیم چهارم جدول خواسته شاگردان علیرضا اکبرپور در سرچشمه است که البته این آرزوی سبز قباها اگرچه می تواند کاری سخت برای آنها باشد، اما نا ممکن نیست و با توجه به نمایشی که آنها در پنجشنبه گذشته ورزشگاه باغشمال داشتند، خیلی ها امیدوار به بازگشت ماشین سازی با دستانی پر به تبریز هستند. در صورتیکه این امر محقق شود و ماشین سازان با حداقل امتیاز از خانه مسی ها خارج شوند، آنگاه این تیم خواهد توانست در صورت ناکامی تیم پارسه تهران در زمین تیم گل گهر، سرانجام از قعر جدول دل کنده و به خانه سیزدهم برسد.

برد ماشین سازی برابر مس سرچشمه که احتمال آن چندان زیاد نیست، می تواند رتبه شاگردان اکبرپور را حتی تا رده یازدهم نیز بالاتر بکشد اما شکست سبزقباها در سرچشمه، تداوم فانوس به دستی آنها در گروه الف را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، تیم مس سرچشمه 11 امتیازی در روزی که سه تیم بالای سری اش احتمال دارد تا امتیاز از دست بدهند، این انگیزه را دارد که با برتری خانگی برابر ماشین سازی سه امتیازی حتی به صدر جدول نیز برسد که صد البته بالانشینی مسی ها در صورتی محقق خواهد شد که تیمهای نفت مسجد سلیمان، گسترش فولاد و الوند همدان نتوانند از حریفان این هفته خود سه امتیاز بگیرند که این خوشبختی در هفته هفتم برای تیم مس حتی روی کاغذ نیز چندان محتمل به نظر نمی رسد.

دیدار تیمهای مس سرچشمه و ماشین سازی تبریز از ساعت 14:30 روز چهارشنبه سوم آبان به میزبانی تیم مس برگزار می شود.