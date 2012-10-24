حمید محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای سهولت زندگی و عدم تداخل وظایف و حقوق شهروندی با یکدیگر، شهرهای بزرگ که با رشد و توسعه سریع همراه هستند، باید قانونمند باشند.

وی بیان داشت: آنچه که از ذهن ساکنان و مهاجران شهرهای بزرگ غافل مانده نیاز اساسی به قوانین شهرنشینی است و براساس این مقررات و ضوابط حقوق و تکلیف شهروندان در قبال یکدیگر به وضوح روشن می شود و هرکسی خط مشی حرکتی خود را می داند.

شهردار رودهن ادامه داد: مردم برای زندگی روان تر در شهرهای بزرگ باید با فرهنگ و قوانین شهر نشینی آشنا باشند، هر چند قوانین و مقررات در کشورها و مناطق مختلف متفاوت است اما همین ضابطه ها موجب آرامش ساکنان شهر به عنوان یکی از ملزومات زندگی در این دوران می شود.

تصویب قوانین دوچرخه سواری موجب کاهش آلودگی است

وی با اشاره به وضع قوانین جدید با توجه به تغییر شکل و قیافه امروزه شهرها، اضافه کرد: تصویب قوانین جدید با توجه به شرایط امروزی شهرها می تواند به حل معضلات آنها کمک کند، برای مثال تصویب قوانین دوچرخه سواری علاوه بر حل معضل ترافیک در شهرهای بزرگ موجب کاهش آلودگی هوا نیز می شود.

محرمی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک دنیا مسئولان با وضع قوانین خاصی شهرنشینان را به استفاده از دوچرخه به جای اتومبیل های دودزا تشویق می کنند، در این کشورها قوانین به گونه ای تنظیم شده است تا رفتارهای شهروندی حداکثر میزان آرامش و مطلوبیت معیشتی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

فضای سبز شهر رودهن بهسازی می شود

وی درباره بهسازی فضای سبز بلوار سپاه گفت: بلوار سپاه از خیابان های تازه تأسیس این شهر است که در اثر کشت ناآگاهانه وضعیت نامناسبی داشت.

این مدیر شهری افزود: واحد فضای سبز شهرداری رودهن با خاکبرداری و اصلاح مسیر کاشت در بلوار سپاه اقدام به گل کاری متناوب کرده است که با پیش بینی های صورت گرفته در انتخاب گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه کشت متراکم زرشک زینتی، پیروکانتا و انواع نسترن سفید در حال انجام است.

اصلاح فضای سبز مقابل پارک سردار جنگل

وی به اصلاح فضای سبز مقابل پارک سردار جنگل اشاره کرد و ادامه داد: فضای سبز جلوی پارک و لچکی جنب آتش نشانی به صورت کاملاً علمی بهسازی شده است که این محیط با حذف خاک اضافی و کوددهی مناسب اصلاح شد و به کاشت گلهای داودی، ساناز و کلم زینتی مزین شد.

شهردار رودهن نظافت پارکها و باغچه های سطح شهر را از دیگر اقدامات شهرداری دانست و اظهار کرد: پس از بررسی وضعیت پارک های سطح شهر و تشخیص نیازهای اساسی و بهداشتی هر کدام، نسبت به تهیه ملزومات و تجهیز پارکها اقدامات مناسب صورت گرفت.

وی اضافه کرد: جرم گیری سرویس های بهداشتی، تأمین مایع دستشویی و نظافت باغچه ها و فضای سبز سطح شهر به صورت مستمر در حال انجام است.

جامعه نیازمند مقرراتی برای گوشزد کردن مسئولیت ها به شهروندان است

محرمی تصریح کرد: حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های ساکنین شهر در قبال یکدیگر است و این حقوق در قالب شهرنشینی پیشرفته تعریف می شود که در قبال این حقوق مسئولیت هایی نیز به شهروندان واگذار می شود.

وی افزود: جامعه نیازمند مقرراتی است که روابط تجاری، مالکیت، شهرسازی و... را ساماندهی کند و حقوق و مسئولیت هایی را به شهروندان گوشزد کند، شهرنشینان زمانی که به وظایف خویش در قبال یکدیگر عمل کنند به شهروند ارتقا پیدا می کنند.

یک شهروند عضو رسمی شهر است

شهردار رودهن بیان کرد: یک شهروند عضو رسمی شهر است و باید از قوانین و مقررات حاکم بر آن تبعیت کند و در مقابل حقوق هر یک از افراد ساکن در شهر مسئولیت هایی نیز تعریف شده است که باید به آنهاعمل شود.

وی درباره دیدگاه مدیریت شهری شهروندان اضافه کرد: از این دیدگاه، روابط مردم شهر بر اساس حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و روش رسیدن به آن است.

محرمی افزود: مسئولیت های فردی و اجتماعی و وظایف مدیران شهری و دولت ها همگی در این حوزه از مطالعات تبیین می شود تا هرکس با حرکت در مسیر قانون و رعایت مسئولیت های خود، به رشد و توسعه زیرساختهای اجتماعی شهر کمک کند.

تابلوهای تبلیغاتی زیبایی شهر را به چالش می کشند

وی تصریح کرد: هیچ کس از تبلیغات و رنگارنگ و جورواجور روی در و دیوار شهر لذت نمی برد و طرح ساماندهی تابلوهای اصناف سطح شهر با هدف زیباسازی شهری در رودهن انجام می شود.

شهردار رودهن ادامه داد: متأسفانه هنوز شاهد تبلیغات و تابلوهای نامناسب در سطح شهرها هستیم که چهره اصلی شهر و زیبایی های بصری آن را تحت تأثیر خود قرار می دهند و برگه های ریز و درشت تبلیغاتی که روی دیوارهای شهر، نیمکتها و حتی لوله های گاز به چشم می خورد، نمای نامناسبی را برای محیط زندگی ما ایجاد می کند.

وی درباره تابلوهای اصناف سطح شهر تصریح کرد: تابلوهای رنگارنگ در ابعاد گوناگون با پایه های زنگ زده مشکلات بصری زیادی را به وجود می آورد و زیبایی شهر را به چالش می کشاند.

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

محرمی افزود: شهرداری رودهن با اطلاع رسانی قبلی به صنوف مختلف سطح شهر نسبت به ساماندهی تابلوهای مغازه ها اقدام کرده است و مالکین تبلیغات سطح شهر می توانند تابلو فروشگاه های خود را در طرح های پیش بینی شده و اندازه های واحد تهیه و نصب کنند.

وی با اشاره به فرهنگسازی تبلیغات اظهار داشت: مردم یک شهر باید تبلیغات کالا یا خدمات مورد نیاز خود را در مکان خاص خودش جستجو کنند، لمپست ها و بیلبوردهای سطح شهر، نشریات مکتوب، سایت ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی جایی برای یافتن نیازمندی های روزانه شهروندان است.

فرهنگسازی مدیریت پسماند در میان مردم

وی درباره فرهنگسازی مدیریت پسماند در میان مردم گفت: روند افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی سبب می شود تا سالانه میلیونها تن زباله تولید شود و تا زمانی که فرهنگ صحیح تولید، انباشت و جمع آوری زباله میان مردم نهادینه نشود، اجرای طرح های مدیریت پسماند موفق نخواهد بود.

شهردار رودهن اضافه کرد: فرهنگسازی به عنوان پایه و اساس مدیریت پسماند است که نتیجه حاصله را تضمین می کند.

وی تأکید کرد: زیربنای هر فرهنگی از تفکر آن شکل می گیرد، پس برای نهادینه کردن فرهنگ مدیریت پسماند در میان مردم باید از ایجاد تغییر و تحول در افکار شهروندان آغاز کرد.

تغییر باورهای غلط متداول در خانواده و جامعه

محرمی افزود: با اشاعه آموزش های لازم در میان اقشار جامعه می توان باورهای غلط متداول در خانواده و جامعه را تغییر داد.

وی یادآور شد: با ایجاد تحول در باورهای شهروندان در زمینه زباله و کنترل آن، نیاز جامعه به وجود مدیریتی صحیح بر پایه تفکری سیستماتیک احساس می شود.

شهردار رودهن با اشاره به نقش تکنولوژی در مدیریت پسماند ادامه داد: در زمینه تکنولوژی کنترل و مدیریت زباله باید از تجربه های دنیا استفاده کنیم و همگام با آن پیش رویم.

وی تصریح کرد: با پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروزی، جمع آوری، حمل و دفن زباله با سرعت و دقت بیشتری صورت می گیرد.