حامیان و منتقدین اجرای حدود اسلامی به دنبال مقاصد سیاسی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر (Malaysian Insider) ، ماهاتیر محمد افزود: متاسفانه مدافعین و منتقدین اجرای حدود اسلامی در مالزی تنها از این مساله برای پیروز شدن بر رقیب سیاسی خود استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: حزب آمنو (حزب حاکم مالزی) با صدای بلند اعلام می کند که مالزی یک کشور اسلامی بر اساس نظر علمای اسلام است اما برخورد با اجرای حدود در میان کشورهای مسلمان یکسان نیست.

ماهاتیر محمد با اشاره به موضع گیری های اخیر انجمن چینی های مالزی (MCA) در خصوص اجرای حدود اسلامی افزود: این مساله تنها با هدف ترساندن جامعه چینی تبارهای مالزی از حزب اقدام دموکراتیک DAP و حضور این حزب در ائتلاف مخالفان دولت مطرح و برجسته شده است.

حزب اسلامگرای پاس مالزی و حزب اقدام دموکراتیک دو حزب اصلی ائتلاف مخالفان دولت در مالزی هستند که در ماههای اخیر بر سر اجرای حدود اسلامی در مالزی به عنوان یک کشور اسلامی اختلاف نظر دارند و ائتلاف باریسان نشنال (ائتلاف حاکم) رقیب سیاسی این ائتلاف آن را نشاندهنده اختلاف در اردوگاه مخالفان می داند.