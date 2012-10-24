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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

معروفی:

ذبح دام در معابر عمومی نیشابور ممنوع شد/ ارائه خدمات رایگان توسط شهرداری

ذبح دام در معابر عمومی نیشابور ممنوع شد/ ارائه خدمات رایگان توسط شهرداری

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت نیشابور گفت: ذبح دام در معابر عمومی نیشابور در تمامی مناسبت‌ها و همچنین عید قربان غیر قانونی و ممنوع است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت‌الله معروفی اظهارکرد: ذبح غیر‌ بهداشتی دام در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه و جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و حیوان با توجه به مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی نیشابور ممنوع شده است.

وی بیان داشت: گروه‌هایی از سازمان دام‌پزشکی نیشابور برای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت شهروندان در تمامی مناسبت‌ها خدماتی به مردم ارائه می‌دهند.

مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت نیشابور اضافه کرد: کشتارگاه دام شهرداری نیشابور نیز به‌صورت رایگان خدمات ذبح دام را با همکاری اتحادیه مربوطه به مردم ارائه می‌کنند.

کد مطلب 1727519

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