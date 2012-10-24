اطلاعیه استخدام نیرو در شرکت آب و فاضلاب استان البرز

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان البرز قصد دارد نیروی مرد و زن با مدرک لیسانس و بالاتر استخدام کند.



وی ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب استان، مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب، عمران آب، عمران، سازه تعداد 2 نفر، مهندسی نقشه برداری گرایش نقشه برداری، GIS و سنجش از راه دور یک نفر، مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و مدیریت سیستم و بهره وری یک نفر، مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب یک نفر و مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات 2 نفر جذب نیرو دارد.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز افزود: مهلت ثبت نام از تاریخ 27 مهر ماه تا 14 آبان ماه سال جاری است.



وی گفت: افراد علاقمند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر فقط به وب سایت وزارت نیرو www.azmoon-niroo.ir مراجعه کنند.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز تصریح کرد: زمان آزمون کتبی 26 آبان ماه سال جاری است.