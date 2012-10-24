مهدی کیانی: با دست پر از اصفهان بر می گردیم

مهدی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار پنجشنبه تراکتورسازی در خانه سپاهان اظهار داشت: ما تمریناتمان را برای بازی با سپاهان به خوبی دنبال می کنیم تا در این بازی نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا در خانه تیم صدرنشین سپاهان گفته های کادر فنی را در زمین پیاده کنیم و با دست پر از اصفهان بر گردیم.

کیانی با اشاره به پیروزی شنبه گذشته تراکتورسازی برابر استقلال یادآور شد: خدا را شکر می کنم که با پیروزی در این بازی حساس دل هوادارانمان را که به خوبی از ما حمایت می کنند، شاد کردیم.

وی افزود: بازی خوبی داشتیم، بازیکنان همدل شده بودند تا استقلال را در مقابل دیدگان هوادارانمان شکست دهیم. ما به عشق هوادارانمان جنگیدیم و خواهیم جنگید.

هافبک تراکتورسازی گفت: ما به آمادگی خوب و هماهنگی تاکتیکی مطلوبی رسیده ایم. در مصاف با استقلال تاکتیکی عمل کردیم و به نظرم بازی تماشاگر پسندی بود.

کیانی در خصوص استقبال تماشاگران از بازی این تیم در مقابل استقلال، عنوان داشت: ما هر چه داریم از هوادارانمان هست، آنها با تشویق های روحیه بخش خود در این بازی نیز برای ما سنگ تمام گذاشتند.

این بازیکن در ارتباط با روند نتیجه گیری تیم تراکتور سازی در 12 هفته گذشته گفت: در دو، سه بازی خوب عمل نکرده بودیم ولی آن نتایج را در هفته های پیش رو جبران خواهیم داد و انشاالله در کورس قهرمانی لیگ برتر باقی خواهیم ماند.

وی همچنین اظهار داشت: تا روز بازی با سپاهان به آمادگی کامل خواهیم رسید و می توانیم با کسب سه امتیاز حساس این دیدار، بازهم خودمان را به صدر جدول نزدیک تر کنیم.