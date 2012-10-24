به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از عملکرد 6 ساله اجرای برنامه چهارم (84 تا 89) درباره سهم مسکن از کل هزینه خانوار آمده است: این شاخص نشان دهنده میزان سهم هزینه مسکن از کل سبد هزینه خانوارها است و به طور متعارف یک سوم از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد. این شاخص طی سال های برنامه چهارم توسعه بین 29.5 تا 33.3 درصد متغیر بوده که با روند پیش بینی شده در برنامه، اندکی تفاوت دارد. در سال 1389 سهم مسکن از کل هزینه های خانواده شهری به رقم 33 درصد رسیده که نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه 22 درصد و نسبت به سال 1388 به میزان 5.7 درصد رشد داشته است.

متوسط زمین یک واحد مسکونی: این شاخص میزان متوسط استفاده از زمین برای هر واحد مسکونی را نشان می دهد که در طول برنامه روند کاهشی برای این شاخص پیش بینی شده بود. بررسی عملکرد این شاخص طی سالهای برنامه نشانگر تحقق ارقام پیش بینی شده است. در سال1389 متوسط زمین یک واحد مسکونی به میزان 67.8 متر مربع که نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه (68 متر مربع) به میزان 35 درصد کاهش و نسبت به سال1388 ( 62 متر مربع) به میزان 0.9 درصد افزایش داشته است.

زیربنای هر واحد مسکونی: میانگین زیربنای هر واحد مسکونی در سال 1389برابر با 129 متر مربع که نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه (121 متر مربع) به میزان7.5 درصد و همچنین نسبت به سال 1388 ( 125 متر مربع) به میزان 3.2 درصد بیشتر رشد داشته است.

پیشنهادها

با توجه به نقاط قوت و ضعف برشمرده، به منظور بهبود وضعیت بخش مسکن، پیشنهادات زیر مطرح می شود:

- ساخت واحدهای مسکونی کوچک و انبوه از طریق امکانات موجود

- کنترل و نظارت بیشتر در اجرای مقررات ملی ساختمان در ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی

- تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش مسکن برای گروه های هدف در برنامه

- شناسایی و مکان یابی مناسب برای ساخت سکونتگاهها و ممانعت از احداث سکونتگاهها در مناطق پرخطر و سانحه خیز

- کاهش زمان و هزینه ساخت با تکیه بر سیستم های پیش ساخته

- تشویق و حمایت بیشتر از انبوه سازان در ساخت مسکن

- جلوگیری از توسعه سکونتگاههای غیر رسمی در اطراف کلان شهرها

- ملزم کردن استفاده از بیمه کیفیت ساختمان به عنوان عامل نظارتی سهیم در خسارات

- افزایش و ارائه تسهیلات سهل و آسان توسط بانک ها در تامین مسکن گروه های هدف

-استفاده از فناوری های پیشرفته و صنعتی در ساخت مسکن

- ارتقای مهارت فنی نیروی انسانی شاغل و استاندارد سازی مصالح و ابزار ساخت در بخش مسکن

- جلوگیری از نوسانات شدید قیمت مسکن در بازارهای مالی و سوء استفاده رانت خواران

- گسترش ساخت مسکن مهر با توجه به استقبال مردم