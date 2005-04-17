توصيه اروپايي ها به طالباني براي نجات صدام از اعدام

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن به نقل از يك منبع ديپلماتيك نوشت : اتحاديه اروپا به جلال طالباني رئيس جمهور جديد عراق توصيه كرده است براي ايجاد تفاهمات سياسي با اعراب سني و عناصر حزب بعث براي تضمين موفقيت خود در رهبري كشور و گام برداشتن در مسير برقراري آرامش و ثبات و امنيت، شتاب كند.اروپايي ها از طالباني خواسته اند با معامله اي (كه اخيرا اطلاعاتي از آن فاش شده است ) و آن را رهبران سني و عناصر حزب بعث و عناصر ارتش فداييان صدام براي نجات وي از اعدام و اكتفا كردن به حكم حبس ابد وي در مقابل توقف اعمال خشونت آميز و حملات مسلحانه، موافقت كند.اروپايي ها در اين تماس ها تاكيد كرده اند كه اعدام صدام منجر به خشونت هاي بيشتر مي شود بويژه اينكه آمريكا جدول زمان بندي براي خروج نظاميانش از عراق ارائه نكرده است.اروپايي ها به طالباني گفته اند وي مي تواند براي جلوگيري از تنگنا قرار گرفتن تعديلي كلي در قانون براي لغو اعدام به عنوان يك مجازات قانوني، پيش از عملي شدن محاكمه صدام دست به اين كار بزند.

شايان ذكر است روزنامه تلگراف انگليس چند روز پيش به نقل از منابع بلندپايه دولتي عراق نوشت : شورشي هاي اهل سنت عراق به دولت اين كشور پيشنهاد دادند در برابر لغو حكم اعدام صدام حسين حاضرند سلاح هاي خود را بر زمين بگذارند.



به نوشته اين روزنامه، بسياري از ملي گرايان اهل سنت و اعضاي حزب بعث سابق مذاكره با دولت كنوني عراق را آغاز كرده اند تا به شرط پايان دادن به شورش ها اجراي حكم صدام حسين به تعويق بيفتد. منابع رسمي اعلام كردند درصدد هستند اعضاي اين حزب را وارد مباحث و مسايل سياسي نمايند.

اين در حالي است كه طالباني كه خود زماني ازسوي صدام در زمان حكومت وي به اعدام محكوم شده بود و توانست از چنگال صدام فرار كند اخيرا درباره سرنوشت صدام حسين اعلام كرد: من درميان قانون گذاراني بودم كه خواهان لغو مجازات اعدام بودند