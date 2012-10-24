هلال احمری ها به جانباز مازندرانی لوح تقدیر بریل دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای گروه " تامین احترام انسان‌ها" از واحد جوانان جمعیت هلال احمر فریدونکنار ضمن دیدار با جانباز سرافراز سید علی حسینی از وی تقدیر کردند.

حسینی که در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل هر دو چشم خود را از دست داده در چندین عملیات حضور داشته و از خانواده‌ای مذهبی است و در روستای نمونه ازباران سکونت دارد.

سرپرست گروه تامین احترام انسان‌های جمعیت هلال احمر فریدونکنار با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ ایثار در جامعه گفت: جوانان باید با قدردانی از این سرمایه‌های انسانی در راستای توسعه و تعالی جمهوری اسلامی گام بردارند.

تقدیر نماینده ولی فقیه از خدمات هلال احمر

نماینده ولی فقیه در استان از خدمات جمعیت هلال احمر مازندران در امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل بهشهر تقدیر کرد.

آیت الله طبرسی افزود: حوادث طبیعی به مثابه آزمایش الهی است و همه ما باید با مسئولیت پذیری و بر اساس تعالیم انسان ساز دین مبین اسلام به یاری آسیب دیدگان بشتابیم.

وی با ابراز تاسف از حادثه سیل مخرب بهشهر و جان باختن 6 نفر از شهروندان در این حادثه تصریح کرد: پیگیری مواردی که به عنوان کمک های دولتی و جبران خسارت آسیب دیدگان در جریان سفر معاون اول رئیس جمهور به استان مصوب شد باید در دستور کار مسئولان استانی قرارگیرد.