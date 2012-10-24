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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

قادری:

500 تابلو ایمنی در محورهای روستایی ریگان نصب شد

500 تابلو ایمنی در محورهای روستایی ریگان نصب شد

ریگان - خبرگزاری مهر: رئیس راه و شهرسازی ریگان از نصب 500 تابلوی ایمنی در محورهای روستایی این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

مسلم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یک سال گذشته بیش از 500 تابلوی ایمنی در محورهای روستایی شهرستان ریگان نصب شده است.

وی ادامه داد: این تابلوها برای ایمن سازی راه و هشدار در روستاهایی که تردد در آنها زیاد است نصب شده اند.

قادری بیان داشت: بیش از 230تابلوی اطلاعاتی و هزار و 100 تابلوی ایمنی جاده و200تابلوی انتظامی بازدارنده در جاده اصلی شهرستان نصب شده است.

این مسئول در رابطه با متوقف شدن ساخت جاده زلزله زده چاه قنبر شهرستان ریگان گفت: 17 کیلومتر از زیر سازی این جاده انجام شده است اما به دلیل مشکل اعتبار متوقف شده است.

رئیس راه و شهرسازی  شهرستان ریگان افزود: 80 کیلومتر از راه های آسفالته شهرستان ریگان نیاز به روکش دارند.

وی بر لزوم آسفالت شدن مجدد این راه ها تاکید کرد و افزود: قدمت این راههای روستایی به 25سال به بالا می رسد.

کد مطلب 1727532

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