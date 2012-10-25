قانونی شدن سیاستهای افزایش جمعیت/حذف قوانین دست و پاگیر معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه بهزیستی و رفاه رخ داد که به مهترین آنها اشاره می کنیم.

حذف مفاد دست و پاگیر در اجرای قانون جامع معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در آخرین روز هفته جاری از حذف برخی از مفاد دست و پاگیر در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خبر داد و گفت که با حذف و افزایش چند ماده اجرای قانون تسهیل می شود.

دکتر یحیی سخنگویی عنوان کرد در ماده 16 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در گذشته به تصویب رسیده ، اجرای این قانون را منوط به تامین اعتبار از سوی دستگاهها عنوان کرده بود و همین موضوع راه عدم اجرای آن را باز گذاشته بود که در قانون جدید حذف شد.

وی همچنین از افزودن مفاد جدیدی به قانون جامع معلولان خبر داد و تاکید کرد ماده ای برای پیشگیری از معلولیتها در قانون جدید افزوده شده و قرار است با اجرای قانون، آزمایشات پیشگیری بیماریهای ژنتیک اجباری شود.



2 تا 6 ماه مدت زمان انتظار برای پذیرش فرزند



در این هفته خبر دیگری که در حوزه بهزیستی منتشر شد این بود که مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از وجود 2500 کودک کمتر از دو سال سن در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی خبر داد ه و عنوان کرد مدت زمان انتظار برای پذیرش فرزند خوانده دو تا 6 ماه است.



حمید رضا الوند گفت که در حال حاضر فقط 18 درصد کودکان نگهداری شده در مراکز شبانه روزی که حدود 2800 نفر می شوند ، شرایط سرپرستی دائم را دارند و امکان فرزند خواندگی مابقی کودکان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط معمول سالانه حدود 1100 تا 1200 نفر از کودکان به فرزند خواندگی سپرده می شوند ، اعلام کرد براساس آمارهای موجود 51 درصد کودکان تحت پوشش سازمان را پسران و 49 درصد را دختران تشکیل می دهند.



اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان از اول آبان



رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی از آغاز اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در میان کودکان 3 تا 6 سال طی هفته جاری در کشور خبر داد.



دکتر کاظم نظم ده گفت که طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان 3 تا 6 سال ( آمبیولوپی ) از ابتدای آبان ماه در مهدهای کودک ، خانه های کودک و همچنین پایگاههای دائم بینایی سنجی در سراسر کشور اجرایی می شود و به مدت یک ماه نیز ادامه دارد.

وی گفت که این طرح در سه سطح برای کودکان انجام می شود که سطح یک شامل معاینه است، سطح دو نیز در صورت مشکوک بودن به متخصص بینایی‌سنجی ارجاع داده می شود و در مرحله سوم نیز چنانچه اختلالات بینایی تشخیص داده شود کودک به چشم پزشک فرستاده می شود.



کم کاری وزارت ورزش و جوانان در مورد معلولان



مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق معلولان اعلام کرد با ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش، برنامه های این وزارتخانه برای ازدواج معلولان به صفر رسیده است.



علی همت محمود نژاد افزود در سالهای گذشته برنامه های اندکی از سوی سازمان ملی جوانان در جهت ازدواج افراد معلول انجام می شد این در حالی است که با ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش عملا هیچ اقدام و برنامه مدون و مصوبی در این خصوص انجام نمی شود.

وی گفت: هم اکنون باورهای غلط فرهنگی و نگاههای از نوع شهروند درجه دو به معلولان در جامعه باعث شده که ازدواج این افراد با مخاطرات ومشکلات زیادی روبرو شود.

سقوط آزاد در کاهش نرخ باروری

در اوایل هفته جاری با توجه به تصویب سیاستهای افزایش جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشستی برای تبیین این سیاستها برگزار شد که در آن معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورا از فعال شدن کمیسیونهای مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز سیاستهای جمعیتی خبر داد و گفت: نهاد ویژه ای سیاستهای افزایش جمعیت را به طور مستمر رصد و پایش می کند. دکتر محمد اسحاقی با اشاره به اینکه عدم تعادل جمعیتی باعث می شود که گروههای سنی ناهماهنگ در جامعه رشد پیدا کند، گفت که در صورتیکه ساختار کلی جمعیت به طور مستمر به صورت متعادل و پویا رشد نکند، در این صورت با افزایش جمعیت سالمند روبرو خواهیم بود. به گفته وی در سال 65 نرخ موالید در کشور 6.4 بود در حالیکه در سال 90 براساس برنامه اول توسعه باید به 4 نوزاد می رسید در حالیکه در سال 90 به 1.7 در نرخ باروری دست پیدا کردیم.

تدوین پیش نویس قانون اجرای سیاستهای افزایش جمعیت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در همین رابطه از تدوین پیش نویس قانون اجرای سیاستهای افزایش جمعیت خبر داد و گفت در این قانون، تمامی سازو کارهای مورد نیاز و همچنین ضمانت اجرایی کافی برای اجرای سیاستهای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده است.



شاهین محمد صادقی در مورد تدوین سیاستهای جمعیتی شورای عالی نقلاب فرهنگی افزود: برای تحقق رهنمود مقام معظم رهبری در مورد افزایش کیفی جمعیت کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری کلانی را انجام داده است و در همین راستا نیز مجلس قوانینی متناسب با آن تدوین خواهد کرد.

وی گفت: قوانین طوری تدوین می شود که شاخصهای بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی دچار اختلال نشود و در همین رابطه نیز کارگروهی در مجلس متشکل از نمایندگان کمیسیونهای بهداشت ، اجتماعی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزارت بهداشت، دانشگاهها و ... تشکیل شده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد:این کارگروه درصدد تنظیم پیش نویس طرح و یا لایحه ای است که از سوی دولت و یا مجلس برای تصویب آماده شود.

اجرای سیاستهای تشویقی جمعیتی در 180کشور دنیا



رئیس مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از اجرای سیاستهای تشویقی برای افزایش نرخ رشد جمعیت در 180 کشور جهان خبر داد و گفت که سازمان ملل در گزارشی سیاستهای تشویقی را در 180 کشور جهان منتشر کرده است.



دکتر محمد جواد محمودی عنوان کرد معمولا دولت ها در جهت افزایش جمعیت اقدامات و تسهیلات تشویقی در نظر می گیرند بطوریکه در گزارش سازمان ملل به سیاستهای 180 کشور اشاره شده است .

به گفته وی ، پاداش یا مساعده هنگام تولد فرزند ، تخصیص مزایای نقدی یا غیر نقدی به خانواده ها در جهت بهبود وضعیت رفاهی والدین، اجازه مرخصی به والدین ، کمک هزینه مراقبت از فرزند که شامل دسترسی به کمک هزینه آموزشی یا آموزش رایگان مهد کودک و...، اجازه مرخصی به مادران ، اجازه مرخصی به پدران و...از جمله تسهیلات تشویقی در کشورهای مختلف است که البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت است .