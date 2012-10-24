پاییز لرستان میزبان روزهای بهاری تئاتر ایران/ بازار نمایش رونق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور صبح امروز چهارشنبه به میزبانی استان لرستان با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان آغاز به کار کرد.

در قالب بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور 14 نمایش از هشت استان کشور و در سه سالن در خرم آباد روی صحنه خواهد رفت.

مطابق برنامه ریزی صورت گرفته امروز در نخستین روز جشنواره تئاتر "3:25 به وقت رم" به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا سام خانیان از کرج در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی خرم آباد به روی صحنه خواهد رفت و جشنواره با این نمایش کار خود را شروع می کند.

همچنین امروز دو نمایش دیگر "یک قطره خون" به نویسندگی رسول بانگین و کارگردانی علی محمدزاده از پارس‌آباد مغان و هم‌چنین نمایش "دن کاملیو" به نویسندگی کورش نریمانی و کارگردانی احسان جانمی از اصفهان در پلاتو پارک شهر و پلاتو شیدا در ساعت 15 و 17 اکران خواهند شد.

نقش برگزاری این جشنواره در ارتقا سطح هنر نمایش در لرستان

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه اظهار داشت: بر پایی این جشنواره در لرستان با توجه به اهمیت این رخداد نمایشی از وزن فرهنگی بالایی برای استان برخوردار است.

ماشاء الله امان الهی بهاروند ضمن تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای بزرگ منطقه ای و نقش آن در تبادل تجربیات، آرا و اندیشه های هنری، گفت: معرفی استان در ابعاد مختلف از جمله گردشگری و معرفی فرهنگ لرستان در ابعاد مختلف تاریخی و اجتماعی از راهبردهای کلان مجموعه ارشاد در برپایی جشنواره های منطقه ای و ملی است.

وی در تشریح روند برگزاری جشنواره تئاتر منطقه یک کشور، گفت: این رویداد هنری با حضور نمایش های برگزیده هشت استان اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز، گیلان، زنجان، اردبیل، رشت و مرکزی برگزار می شود.

بهاروند تاریخ برگزاری این جشنواره را از سوم تا ششم آبان ماه اعلام کرد و گفت: مسعود رایگان، فرهاد مهندس پور و نادر برهانی مرند کار داوری این جشنواره را بر عهده داشته و ناظر جشنواره علی کیوان نخعی و مسئول نقد و بررسی رضا آشفته خواهد بود.

معاون وزیر در اختتامیه جشنواره حضور می یابد

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: علاوه بر اجرای نمایش، برگزاری جلسات نقد و بررسی زمینه ساز ارائه آموزش های در این حوزه به علاقمندان و هنرمندان خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین برای افزایش شناخت فرهنگی مخاطبین و شرکت کنندگان با فرهنگ اصیل و متعالی لرستان، تورهای ویژه گردشگری نیز برای مهمانان در نظر گرفته شده است.

بهاروند یادآور شد: بازدید از قلعه فلک الافلاک و حضور در مجتمع فرهنگی تفریحی چهارده معصوم خرم آباد از جمله برنامه های این اداره در راستای معرفی جاذبه های مرکز استان است.

این مسئول به تمهیدات اندیشیده شده برای اختتامیه جشنواره اشاره کرد و گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی این وزارتخانه و همچنین مسئولین استانی، صبح روز شنبه ششم آبان ماه با معرفی برگزیدگان برگزار می شود.

لرستان میزبانی شایسته برای جشنواره تئاتر

مسئول انجمن هنرهای نمایشی لرستان نیز در این رابطه در سخنانی خرم‌آباد را میزبانی شایسته برای بیست و چهارمین جشنواره‌ تئاتر منطقه یک کشور دانست و گفت: لرستان مهد فرهنگ و هنر ایران است و با برگزاری این جشنواره هنرمندان استان‌های شرکت کننده با ویژگی‌ها و استعدادهای هنری و طبیعی خرم‌آباد بیشتر آشنا می‌شوند.

فرزاد زیدی نژاد اظهار داشت: لرستان سال‌ها میزبان جشنواره‌های مختلف هنری از جمله تئاتر بوده که امیدواریم حضور مسئولان ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه این جشنواره، یاری گر اهالی تئاتر شوند تا جوانان تحصیلکرده‌ تئاتر استان برای دستیابی به پیشرفت، راهی پایتخت نشوند.

هنر نمایش، "مادر" یا خلاصه‌ همه‌ هنرها است

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان با بیان اینکه هنر نمایش "مادر" یا خلاصه‌ همه‌ هنرها است، گفت: هنر نمایش از نظر عقلی تجربه‌ای آموزنده، از نظر عاطفی برانگیزاننده، از نظر احساس سرگرم کننده و از نظر زیبایی محظوظ کننده است.

وی ادامه داد: گاهی انسان، طبیعت، جامعه و تاریخ را در مجموع "هستی" خوانده‌اند و احتمالاً به همین دلیل هنر نمایش تئاتر را آیینه‌ای در برابر هستی لقب داده‌اند، زیرا در این آینه هستی متجلی می‌شود.

زید نژاد با اشاره به اینکه در هنر نمایش؛ عقل، احساس، عاطفه و شهودی که در انسان نهفته است با هم همدست، همپا و همداستان شده و مقطعی مهم از تجربه‌ انسانی را خلق می‌کنند، تصریح کرد: صحنه‌ تئاتر، دنیایی کوچک است که در آن انسان بخشی از تجربه‌ی انسانی را بازی می‌کند تا انسانی دیگر یعنی تماشاگر آن تجربه‌ انسانی را مشاهده کند و آن را شهادت دهد.